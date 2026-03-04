“La discusión no es ética, es quién monopoliza la guerra con IA”, advirtió Valeria Di Croce en “QR!”

En el programa “QR!”, de Canal E, la investigadora y comunicadora política Valeria Di Croce abordó la creciente relación entre las grandes empresas tecnológicas y el aparato de defensa de Estados Unidos, a partir de la polémica negociación entre la firma Anthropic y el Pentágono.

La controversia se hizo pública cuando trascendió que la compañía —especializada en inteligencia artificial— había puesto límites al uso de su tecnología en sistemas de guerra: no permitir vigilancia interna y garantizar que la decisión final de disparar un arma no quedara en manos exclusivamente de un algoritmo. Sin embargo, para Di Croce, el foco mediático simplificó el conflicto.

“La discusión no es si hay ética o no. La discusión es quién decide sobre la vida de millones de personas: una empresa privada o el Estado que la contrata”, sostuvo.

La analista recordó que desde hace años empresas de Silicon Valley mantienen contratos con el Departamento de Defensa estadounidense. Por eso, advirtió que el episodio no representa un freno moral al uso militar de la inteligencia artificial, sino una disputa por el control y la concentración del negocio.

“No puede haber cinco empresas discutiendo con el Estado. En este esquema tiende a haber monopolio”, señaló, al plantear que detrás de la discusión técnica existe una puja económica y estratégica.

Di Croce también enmarcó el tema en la competencia global entre Estados Unidos y China. Mientras Washington articula un complejo militar-industrial con corporaciones privadas, Beijing desarrolla tecnología con fuerte intervención estatal. La carrera por la inteligencia artificial, explicó, no es solo tecnológica: involucra recursos críticos, energía y posicionamiento geopolítico.

En ese sentido, vinculó el debate con la provisión de minerales estratégicos y el rol de países como Argentina en la cadena de suministro para el desarrollo de estas tecnologías.

El intercambio en “QR!” dejó planteada una pregunta de fondo: más allá de si un humano o un algoritmo “aprieta el botón”, ¿quién controla la infraestructura tecnológica que define el poder en el siglo XXI?

