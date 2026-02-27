Jack Dorsey, cofundador de Twitter y CEO de la empresa de pagos digitales Block, anunció la decisión de despedir a casi el 50% de su personal por la adopción de Inteligencia Artificial (IA) y advirtió que este tipo de decisiones puede generalizarse entre las empresas a corto plazo.

“Hoy vamos a tomar una de las decisiones más difíciles en la historia de nuestra empresa: vamos a reducir nuestra organización a casi la mitad, de más de 10.000 personas a poco menos de 6.000. Eso significa que a más de 4.000 de ustedes se les pedirá que se vayan o que inicien una consulta”, notificó Dorsey a su personal. Tras este anuncio, las acciones de Block se dispararon hasta 27%.

El CEO de Block señaló que la decisión no se tomó por problemas en la compañía ya que considera que su negocio es sólido, las ganancias brutas siguen creciendo, atienden a más clientes y la rentabilidad está mejorando.

“Pero algo ha cambiado. Ya estamos viendo que las herramientas de inteligencia que estamos creando y utilizando, junto con equipos más pequeños y horizontales, están posibilitando una nueva forma de trabajar que transforma fundamentalmente lo que significa construir y dirigir una empresa. Y eso se está acelerando rápidamente”, afirmó Dorsey.

Para el CEO de Block, "las herramientas de inteligencia han transformado el concepto de crear y dirigir una empresa. Ya lo estamos viendo internamente. Un equipo significativamente más pequeño que utilice estas herramientas puede hacer más y mejor".

"No creo que seamos los primeros en darnos cuenta de esto. Creo que la mayoría de las empresas llegan tarde", añadió.

La advertencia de Amazon

Andy Jassy, CEO de Amazon afirmó en relación con el anuncio de Block: "Creo que en muchos de los trabajos que hemos asignado a seres humanos durante los últimos 20 o 30 años, no se necesitarán tantos seres humanos para realizarlos".

"También creo que se crearán otros puestos de trabajo, y eso siempre ha ocurrido con cada cambio tecnológico", añadió.

A fines de enero de 2026, Amazon, comunicó que despedirá 16.000 personas en un plazo de tres meses. En octubre de 2025, la empresa había dispuesto el despido de 14.000 personas. La compañía posee alrededor de 350.000 empleados, por lo cual los dos recortes alcanzan al 9% del personal.

El año pasado, Jassy señaló en el blog corporativo a sus trabajadores que a partir de la incorporación de “más IA generativa y agentes, la forma en que trabajamos debería cambiar. Necesitaremos menos personal para algunas de las tareas que se realizan actualmente y más para otros tipos de trabajo”.

“Es difícil saber con exactitud cómo se traducirá esto a lo largo del tiempo, pero en los próximos años esperamos que esto reduzca nuestra plantilla total a medida que aumente la eficiencia, gracias al uso extensivo de la IA en toda la empresa”, agregó.

“Aquellos que adopten este cambio, se familiaricen con la IA, nos ayuden a construir y mejorar nuestras capacidades de IA internamente y a entregarlas a los clientes, estarán bien posicionados para tener un gran impacto y ayudarnos a reinventar la empresa”, concluyó.

