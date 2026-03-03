Adriana Bustamante: “La Inteligencia Artificial dejó de ser novedad, hoy es una herramienta que tenemos que aplicar con criterio y estrategi

En un escenario donde la innovación tecnológica redefine las reglas del marketing digital, el Social Media Day Argentina se prepara para una nueva etapa marcada por la aplicación práctica de la IA, la estrategia de contenidos y el fortalecimiento de su comunidad federal.

Adriana Bustamante explica que la preparación de las ediciones 2026 del Social Media Day parte de una lógica de “curaduría y estrategia”, no solo desde la producción de eventos sino también con el objetivo de aportar valor durante todo el año a la comunidad. “Arrancamos con la escucha activa del ecosistema para entender desafíos reales y el análisis de las tendencias”, señala en su entrevista con Perfil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según detalla, el equipo busca referentes en LinkedIn y a través de recomendaciones de colegas y especialistas, con un foco puesto en la aplicación práctica de los contenidos y en el diseño de una experiencia que combine networking, comunidad y oportunidades concretas.

En esta etapa realizan un trabajo minucioso de análisis de casos y revisión de propuestas. Reciben ideas y contenidos de distintos actores del ecosistema y los evalúan para garantizar calidad, actualidad y valor práctico. “En particular, ponemos el foco en casos reales de marcas, agencias y medios, porque creemos que lo que más aporta es mostrar qué se hizo, qué resultados tuvo y qué aprendizajes deja para aplicar y que nos cuenten un poco la cocina del marketing”, afirma.

Además, crece el interés de las marcas por sumarse como sponsors. Muchas de ellas acercan casos propios para compartir con la comunidad, lo que vuelve la curaduría “todavía más desafiante —y más potente—”, ya que obliga a encontrar temáticas diferenciales, en tendencia y con enfoque práctico que realmente eleven la conversación en cada edición. El objetivo, remarca, es que la comunidad SMDay pueda aprovechar la oportunidad de aprendizaje y actualización desde sus distintos roles.

La organizadora también subraya que la industria atraviesa un proceso de reinvención frente al surgimiento de la Inteligencia Artificial y al cambio constante de las audiencias. Por eso, trabajan para que cada edición refleje el momento real del sector: lo que está pasando hoy, lo que viene y cómo adaptarse sin perder identidad, creatividad y resultados.

En paralelo, continúan en la búsqueda activa de sponsors y aliados que quieran construir en conjunto. No se trata solo de “poner un logo”, sino de sumar valor con activaciones útiles, workshops, beneficios y presencia dentro del ecosistema durante todo el año.

Sedes confirmadas y expansión federal

El Social Media Day Argentina tendrá presencia en distintas ciudades del país a lo largo de 2026. Entre las plazas confirmadas se encuentran Córdoba (12 de marzo, modalidad presencial y online), Rosario (7 de mayo), Buenos Aires (3 de junio en Usina del Arte, modalidad híbrida), Paraná (9 de septiembre), Santa Fe (10 de septiembre) y Mendoza en agosto. Próximamente se sumarán nuevas ciudades.

Desde 2010, la iniciativa se desarrolla en Argentina y, desde 2013, en diversas ciudades del país, alcanzando más de 80 ediciones. También está previsto organizar actividades en países de habla hispana. Asimismo, están recibiendo propuestas para llevar el evento a otras ciudades; los interesados pueden solicitar información a [email protected].

De la novedad a la aplicación concreta de la IA

Si en 2025 el eje estuvo puesto en innovación y creatividad con Inteligencia Artificial, en 2026 el enfoque evoluciona. “La idea es que cada edición deje estrategias y herramientas concretas para aplicar al día siguiente”, explica Adriana Bustamante.

En ese marco, especialistas, sponsors y aliados cumplen un rol clave, ya que se buscan marcas que se sumen a las conversaciones con experiencias y casos reales. La Inteligencia Artificial deja de ser una novedad para convertirse en una herramienta de aplicación práctica. El objetivo es aterrizar conceptos y mostrar cómo la IA se utiliza efectivamente para optimizar procesos, contenidos, servicio al cliente, performance, ventas y toma de decisiones, siempre resguardando el criterio humano y la identidad de marca. También se analizarán los pros y contras de estos cambios.

Entre los ejes que se profundizarán se destacan:

Estrategia de Contenidos y Distribución: no sólo crear, sino escalar y medir impacto.

Datos y Escucha Social: comprender en profundidad a las audiencias, los contextos y la conversación real.

Creatividad con Propósito: generar ideas que conecten y fomenten la construcción de comunidad, trascendiendo el impacto fugaz.

Además, se abordará cómo la Inteligencia Artificial influye en las estrategias de comunicación y en la implementación de nuevos modelos y procesos en cada sector de la industria. La meta es que cada evento federal ofrezca herramientas concretas para implementar de manera inmediata, invitando a marcas, startups, agencias y medios a sumarse con soluciones y experiencias prácticas.

Córdoba, una plaza clave

-Perfil: ¿Qué nos pueden adelantar acerca de la próxima edición de Córdoba?

-AB: Córdoba es una plaza clave por el talento, la energía emprendedora y la comunidad digital que tiene. En la próxima edición vamos a traer una agenda muy práctica, con foco en tendencias 2026 aplicadas: IA en marketing y contenidos, estrategia, marketing de influencers, tendencias en medios, casos reales y espacios de networking para conectar oportunidades. Contará con transmisión por streaming y las charlas quedarán grabadas para aquellos que no puedan asistir de manera presencial.

Además, estamos diseñando una experiencia que no sea solo ir a escuchar las charlas y paneles de la mañana, sino participar en los talleres por la tarde. Y por supuesto fomentando la conversación, la construcción de comunidad y la conexión con aliados. Todo esto se desarrollará en el clima que siempre distingue a Córdoba: cercano, potente y lleno de entusiasmo para crear y hacer.

Para conocer más sobre el evento y sus próximas ediciones, se puede seguir la actividad de Social Media Day Argentina en su página oficial de LinkedIn y en Instagram a través de @smdayar, así como también a Adriana Bustamante en su perfil profesional de LinkedIn y en su cuenta de Instagram @adrybustamante, donde comparte novedades, contenidos y reflexiones sobre la industria digital.