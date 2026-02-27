Anchorena invierte en infraestructura y refuerza su red sanitaria en el sur y norte del AMBA

En un contexto desafiante para el sistema de salud, la red de Sanatorios Anchorena continúa fortaleciendo su capacidad asistencial a través de una estrategia sostenida de expansión y modernización de su infraestructura. Con cinco sanatorios distribuidos estratégicamente entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, la red —que surge de la articulación entre el gremio UPCN y las obras sociales Unión Personal y Accord Salud— atiende a más de un millón de pacientes por año, con el respaldo de un equipo integrado por más de 1.200 médicos y 1.000 enfermeros.

En este marco, dos proyectos recientes sintetizan la hoja de ruta del grupo: la ampliación integral del Sanatorio Anchorena Itoiz, en Avellaneda, y la puesta en marcha del nuevo Sanatorio Zárate Anchorena, que consolida la expansión territorial hacia el norte bonaerense.

Centros especializados: proximidad, capacidad quirúrgica y atención integral

Cada centro dentro de la red cumple una función complementaria, garantizando un servicio integral.

El Sanatorio Anchorena de Recoleta es un referente que aporta programas especializados y capacidad para procedimientos complejos.

El Anchorena del Callao, también en Recoleta, se especializa en un perfil quirúrgico, con nueve quirófanos y un centro oftalmológico que permite abordar cirugías de alta complejidad.

El Anchorena San Martín refuerza la cobertura en el corredor norte del AMBA, con servicios de guardia, internación y múltiples especialidades.

Hacia el sur, el Sanatorio Anchorena Itoiz, en Avellaneda, completa la red con servicios de terapia intensiva, unidad coronaria, maternidad y hemodinamia, y consolida ahora su crecimiento con una inversión destinada a modernizar su infraestructura y ampliar su capacidad operativa.

Expansión edilicia en Avellaneda: más capacidad, mejor atención y procesos más eficientes

Como parte de este proceso de fortalecimiento, el Sanatorio Anchorena Itoiz avanza con una obra de gran escala que transformará su esquema de atención. Sobre la Avenida Belgrano 714-728 se inaugurará un nuevo edificio de más de 2.500 metros cuadrados, concebido para mejorar la experiencia del paciente, optimizar los circuitos internos y elevar los estándares de seguridad clínica.

La planta baja contará con una nueva guardia de emergencias equipada con ocho puestos de observación con monitoreo multiparamétrico y baño individual, además de un shock room totalmente equipado. El ingreso del personal será independiente, con control de acceso y áreas de ropería, lo que permitirá ordenar la circulación interna y reforzar los protocolos de seguridad.

En el primer piso funcionará una nueva Unidad de Terapia Intensiva con 12 puestos —cuya inauguración está prevista para una etapa posterior— junto con el área de Hemoterapia y los vestuarios para pacientes que ingresen a quirófano. El segundo piso albergará una farmacia completamente nueva y equipada, además de vestuarios femeninos, mientras que el tercer nivel contará con vestuarios masculinos, dormitorios para médicos y técnicos de guardia. El cuarto piso estará destinado a áreas técnicas.

En paralelo, sobre la calle Alsina 182, se habilitará un nuevo ingreso exclusivo para pacientes ambulatorios, orientado tanto a estudios diagnósticos como a la atención en guardia ambulatoria. Este sector contará con siete consultorios nuevos, diseñados para agilizar los tiempos de espera, ordenar la circulación y mejorar la calidad del servicio.

Esta primera etapa permitirá sumar más de 2.500 metros cuadrados a la superficie total del sanatorio. Finalizada esta fase, se avanzará con una segunda etapa de modernización sobre el sector de Alsina 174, que incorporará otros 2.500 metros cuadrados adicionales, con un plazo estimado de ejecución de 25 meses.

Expansión y modernización para los afiliados: el nuevo Sanatorio Zárate

En paralelo, la red consolidó su expansión territorial con la puesta en marcha del Sanatorio Zárate Anchorena, un nuevo nodo sanitario que incorpora prestaciones de alta complejidad a una región de más de 500 mil habitantes en el norte bonaerense.

Desarrollado sobre una superficie de 10.000 metros cuadrados, el centro cuenta con una guardia equipada con shock room, hospital de día y un área de diagnóstico por imágenes de última generación, que incluye resonancia magnética y tomografía de baja radiación. La nueva infraestructura permite dar respuesta a la creciente demanda de atención médica de los vecinos de Zárate, Campana, Baradero, Capilla del Señor, Escobar y el sur de Entre Ríos, evitando traslados hacia la Ciudad de Buenos Aires y fortaleciendo la atención de cercanía.

Tecnología, digitalización y experiencia del paciente

Este crecimiento edilicio se complementa con un proceso de modernización de los canales de contacto y atención, orientado a facilitar la gestión de turnos, consultas y trámites administrativos. La digitalización de procesos responde a una demanda creciente por parte de los pacientes, que priorizan rapidez, accesibilidad y comunicación directa con los centros de salud.

Con esta estrategia integral de inversión, la red de Sanatorios Anchorena reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema sanitario, combinando infraestructura moderna, especialización profesional y gestión eficiente, para seguir ampliando el acceso a una atención médica de calidad en distintos puntos del territorio.