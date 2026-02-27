Hábitos saludables en verano: la importancia de las acciones de bienestar también en vacaciones

Las vacaciones suelen asociarse al descanso y al disfrute, pero también representan una oportunidad clave para revisar hábitos y reconectar con el bienestar físico y emocional. Bajo esa premisa, OSDE llevó adelante durante enero y febrero una serie de acciones orientadas a promover una mirada integral de la salud en distintos puntos turísticos del país.

La propuesta combinó actividad física, prevención, alimentación consciente y espacios de pausa, con el objetivo de reforzar la idea de que el cuidado personal no entra en receso durante el verano, sino que puede incorporarse de manera natural a la rutina vacacional.

Salud integral: movimiento, prevención y equilibrio emocional

Las acciones realizadas durante el verano pusieron el foco en un concepto amplio de salud, entendida como un equilibrio entre cuerpo, mente y emociones. A lo largo de la temporada, se promovieron prácticas vinculadas al movimiento cotidiano, los controles médicos periódicos, la gestión del estrés y el aprendizaje de herramientas clave como la reanimación cardiopulmonar (RCP).

En ese marco, el descanso ocupó un lugar central: lejos de ser visto como inactividad, fue presentado como un componente esencial para sostener hábitos saludables y prevenir el agotamiento físico y mental.

Actividades para todas las edades en la costa atlántica

La propuesta también se desplegó con fuerza cerca del mar, donde el deporte y la prevención funcionaron como ejes centrales. Por segundo año consecutivo, en el parador Cocodrilo de Pinamar se realizó una clínica de rugby que reunió a referentes de la disciplina, quienes promovieron valores como el trabajo en equipo, el respeto y la constancia, destacando al deporte como un pilar de bienestar a lo largo de toda la vida.

Actividades de rugby en la playa para todas las edades.

Los representantes más destacados de la disciplina hablaron con los participantes de la acción realizada en Pinamar.

En la misma ciudad, el cuidado de la salud se abordó desde la prevención: a través de la propuesta “15 minutos para cuidar tu salud”, Fundación OSDE invitó al público general a realizar controles médicos de rutina en pleno centro urbano, con el objetivo de concientizar sobre la detección temprana de posibles desequilibrios o patologías.

El contacto con el mar también fue protagonista en Mar del Plata, donde se llevaron a cabo clínicas de surf junto al deportista de proyección internacional Martín Passeri. La actividad combinó movimiento físico y conexión con el entorno natural, reforzándolo como un espacio propicio para equilibrar cuerpo y mente.

Clases de surf en Mar del Plata junto a Martín Passeri, un representante histórico de este deporte

Para quienes buscaron bajar el ritmo, las sesiones de yoga ofrecieron cada mañana un espacio de pausa y conexión personal. A su vez, en el parador Divisadero de Cariló, se realizó un encuentro especial de yoga en movimiento junto a Martina Anzel, que convocó a cientos de participantes en una experiencia que integró actividad física, respiración y naturaleza.

Acciones que profundizan la mirada sobre el cuidado personal en verano

Clases de yoga junto al mar con Martina Anzel en Cariló

La salud cardiovascular tuvo su propio momento destacado con una caminata en la playa realizada junto a Fundación Favaloro, que sumó movimiento y concientización sobre la importancia de mantener un corazón activo y cuidado. Además, durante los primeros días de febrero, Fundación OSDE llevó adelante capacitaciones en RCP, uso de desfibrilador externo automático y maniobra de Heimlich, tres herramientas clave para actuar ante emergencias y fortalecer el cuidado.

Osde y Fundación Favaloro, juntos otra vez para impulsar el cuidado del corazón

El cronograma también incluyó actividades deportivas y recreativas destinadas a los más chicos, con propuestas lúdicas que promovieron el juego, el movimiento y hábitos saludables desde edades tempranas.

Carreras, maratones y el valor del descanso

Más allá de los centros turísticos, la propuesta se extendió a distintas regiones del país a través de un calendario federal de carreras y maratones. Estas competencias pusieron el acento no solo en el desafío físico, sino también en la necesidad de respetar los tiempos del cuerpo.

El mensaje fue claro: el descanso no se opone al movimiento, sino que es parte fundamental del rendimiento y la salud a largo plazo. Correr en entornos naturales permitió integrar actividad física, disfrute del paisaje y desconexión mental.

Meditación guiada en los spot Flux, un lugar para volver al equilibrio en distintos puntos de la Costa Atlántica

El segmento joven contó con un espacio propio a través de Flux, el plan joven de OSDE. En paradores y spots específicos, se ofrecieron zonas de relax, meditación guiada, espacios funcionales para recargar dispositivos y propuestas lúdicas pensadas para compartir en redes sociales.

La iniciativa buscó combinar bienestar, tecnología y entretenimiento, adaptándose a los intereses y dinámicas del público joven sin perder de vista el eje de la salud integral.

Un compromiso que también se activa en vacaciones

Con esta serie de acciones, OSDE reforzó su presencia durante el verano con una propuesta enfocada en la prevención y la promoción de hábitos saludables. La temporada estival se convirtió así en una plataforma para acercar herramientas de bienestar a la comunidad, en un contexto donde cuidar la salud también forma parte del disfrute.