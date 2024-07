Nómades digitales: qué son y por qué es tan buscado en Argentina

Desde hace un tiempo, la aceleración tecnológica reciente impulsó un concepto cada vez más relevante en el ámbito laboral: el nomadismo digital. Este término se refiere a la capacidad de trabajar de forma remota utilizando la tecnología, lo que permite realizar tareas desde cualquier ubicación geográfica.

Qué es un nómade digital

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la especialista en Relaciones Laborales, Ayelén Kalenok, quien explicó que un nómade digital “es una persona que puede realizar su trabajo de manera completamente remota utilizando la tecnología”.

Según la entrevistada, esta persona no está limitada a ninguna profesión en particular porque “cualquier tarea que se pueda realizar de forma remota puede entrar bajo el paraguas de los nómadas digitales”. Y agregó: “Estos trabajadores no solo operan desde sus hogares, sino que también combinan viajar y trabajar, algo que ganó popularidad especialmente después de la pandemia”.

Por qué Buenos Aires es favorita para hacer este trabajo

En relación a los cambios de estructuras laborales, Kalenok explicó que este fenómeno “modificó las dinámicas laborales y la forma en que las ciudades se preparan para recibir a estos profesionales”. Buenos Aires, por ejemplo, “se posiciona como una de las cinco ciudades más populares para los nómades digitales, quienes buscan un equilibrio entre el trabajo y el turismo”, explicó.

En términos económicos, “los nómades digitales buscan destinos con buena conectividad y costos razonables”, sostuvo la especialista y agregó que Buenos Aires es una de las ciudades preferidas no solo por su atractivo turístico, sino también por su accesibilidad a Internet y el costo de vida relativamente bajo comparado con otros lugares.

La VISA especial para los nómades

Por otra parte, Kalenok mencionó que aunque se idealiza la vida de los nómades digitales, “también tiene sus desafíos, incluyendo la necesidad de optimizar costos de viaje y encontrar un equilibrio entre trabajo y exploración”. Y añadió: “Este nuevo tipo de turismo representa una oportunidad para muchos países, incluyendo Argentina, que ha implementado una visa especial para nómades digitales, permitiéndoles quedarse hasta 180 días”.

Para cerrar, Kalenok, dijo: “A nivel global, España es el destino más popular para los nómadas digitales, seguido por Argentina. Estados Unidos, sin embargo, no aparece entre las opciones más demandadas, debido a su rigor en la obtención de visas y los altos costos de vida”.