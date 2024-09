Se está discutiendo un proyecto de ley en el Congreso que busca establecer ciertos cambios en la ley penal tributaria, lo cual aliviará al ámbito empresarial mediante actualizaciones en los montos. En ese sentido, este medio se contactó con el abogado tributarista, Edgardo Ponsetti.

“Este proyecto que se presentó hace alrededor de una semana trae un gran alivio, si se aprueba, al ámbito empresarial”, comentó Edgardo Ponsetti. “Para encuadrar en la ley penal tributaria se tienen que dar 2 hechos, uno un elemento oleoso, ardid o engaño por parte del contribuyente y, por otro lado, tiene que haber un monto de evasión, por impuesto y por año, de superar $1.500.000”, agregó.

Los cambios en la ley penal tributaria implican una actualización de montos

Posteriormente, Ponsetti planteó: “El proyecto de ley lo que establece es una actualización de los montos y, cuando actualiza los montos, dice que el monto original del año 1997 era de USD 100.000 y hoy lo coloca en $94 millones”. Luego, manifestó que, “esto genera un alivio no solamente al mundo empresarial, sino también a la justicia y hasta a la propia AFIP”.

“Las penas se mantienen igual, son para una evasión simple, que el monto pasaría a $94 millones, para la evasión simple es de 2 a 6 años, que para estos casos es excarcelable”, sostuvo el entrevistado. “La de evasión agravada, que el monto pasa a 940 millones, es de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión”, complementó.

Los montos se actualizarán anualmente y bajo IPC

Por otro lado, el abogado tributarista señaló que, “otro de los temas importantes que establece este proyecto es que estos montos se van a actualizar anualmente, tomando lo que se considera el año pasado y lo que es el IPC”.

“Este blanqueo se lo está llamando el blanqueo del colchón, se están generando blanqueos de montos de USD 100.000, que no tienen costo, pero los montos grandes no se están estableciendo”, expresó Ponsetti. “Este blanqueo es mucho más beneficioso, pero hay una incertidumbre debido a que no hay seguridad jurídica”, concluyó.