“El Gobierno va hacia una competencia libre de monedas y no a la dolarización”

En diálogo con Canal E, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló sobre las expectativas superadoras que tuvo el dato de inflación sobre las consultoras y justificó a qué se debe esta desaceleración del índice. También mencionó la nueva baja de la tasa de interés y se refirió a que no habrá modificaciones en el crawling peg próximamente, ni tampoco dolarización.

“El nivel de inflación no solamente está instalado en un dígito, sino que fue mejor de lo que esperaban algunas consultoras y ya era un dato que el Gobierno salió a festejar rápidamente sobre lo que está haciendo en torno a poder controlar los precios para el consumidor”, comentó Ariel Maciel. “Esto tiene una explicación y es la fuerte recesión por la que está atravesando el mercado argentino, tanto a nivel productivo como en otros ámbitos”, agregó.

El Banco Central bajó la tasa de interés por cuarta vez en el último mes

Posteriormente, Maciel planteó: “Los bancos están totalmente apuntados a que los préstamos vayan hacia otro lado y no hacia los negocios financieros”. Luego, manifestó que, “atrás del número de inflación se conoció una nueva baja de la tasa de interés que paga el Banco Central sobre los rendimientos, en este caso, por cuarta vez en el periodo del último mes”.

Se estima que la inflación de mayo podría estar por debajo de la de abril

“Algunas consultoras ya hablan de que el mes próximo viene por debajo del nivel inflacionario de lo que dejó el mes pasado, pero teniendo en cuenta que se volvieron a pisar los precios de tarifas y de combustibles”, sostuvo el entrevistado. “Estos fueron desactivados durante los últimos días para poder sostener y no tirar por la borda el número mágico que quiere el Gobierno mostrar”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “Esa fecha esperada del 25 de mayo como para firmar el Pacto de Mayo con los gobernadores pareciera alejarse porque ese debate dentro de la cámara alta empieza a ponerse un poco pantanoso”. A su vez, remarcó que, “tiene un stand by la participación de los oradores que aportan a este debate porque va el jefe de gabinete, Nicolás Posse, a dar su informe en el Senado”.

“No hay dolarización a la vista, no hay modificación en el crawling peg, seguirá en torno al 2%, esto se alinea con lo que dijo el FMI, el Gobierno va hacia una competencia libre de monedas y no a la dolarización”, expresó Maciel. “La Ley Bases es necesaria para la recuperación en V”, concluyó.