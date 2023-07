4 inversiones rápidas y en pesos para llevar a cabo con los ahorros

Con el complejo contexto inflacionario que padece la Argentina, en la actualidad no es para nada rentable tener los pesos quietos debido a la devaluación. Por lo tanto, el asesor financiero, Alejandro Lepera, recomendó invertir el dinero que no se mueve para que trabaje en algún fondo común de inversión y así generar un ingreso adicional.

“¿Qué es el aprendizaje? Es la disputa de voluntad. Esto va a dar armonía, seguridad y una mejor calidad de vida a futuro”, comentó Alejandro Lepera sobre el aprendizaje en el mercado financiero. “Es muy importante cuando hablamos de finanzas y de inversiones concientizar que es para el futuro próspero de cada familia”, agregó.

¿En que se basa el flujo de dinero?

Posteriormente, Lepera se metió con lo que es el flujo de dinero: “Es el dinero que entra mes a mes en nuestra economía doméstica”. Y expuso 3 alternativas de lo que significa este término, “cuando hablamos de flujo de dinero, hablamos de colocaciones que están por debajo de 30 días. Entonces, para poder hacer colocaciones en el flujo de dinero vamos a realizar operaciones a una semana o operaciones a 10 o 15 días”.

“Con los niveles de inflación que tenemos, dejar el dinero parado y en términos de pesos, no solo va a generar un rendimiento no lineal sino también un rendimiento negativo a medida que transcurra el tiempo”, aseveró el entrevistado sobre la nula inversión de los pesos que no se gastan.

Stock de dinero: la segunda variante en el mercado financiero

Una vez nombrado el flujo de dinero, el asesor financiero mencionó el stock, la otra variante dentro del mercado financiero. Con respecto a este concepto, explicó: “El stock es todo lo que tenemos dentro del patrimonio y que nos permite generar ingresos mediante la explotación de las colocaciones. Los tipos de ingresos por stock pueden ser por renta fija y renta variable”.

En la misma línea, trajo 4 inversiones rápidas para llevar a cabo con el stock de dinero como referencia. Entre ellas se encuentran la tasa fija, tasa mixta, dólar linked y hard dólar. “La tasa fija comprende una colocación bancaria en un 97% de tenencia en plazo fijos. La tasa mixta, puede ser un fondo de inflación, que está rindiendo actualmente un 116%. El fondo corporativo que tiene cobertura de dólar en un 97%. Y por último, el dólar linked que tiene una trazabilidad con el dólar oficial y actualmente está rindiendo un 120%”.