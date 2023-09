Para Liliana Franco, la dolarización de Javier Milei es una "propuesta comunicacional"

De cara a las elecciones generales la economía local está cada vez más grave pese a los esfuerzos del Gobierno. Por ello, la periodista Liliana Franco aseveró a Canal E que, "se está discutiendo el congelamiento tarifario por dos meses, por la campaña electoral".

"El anuncio más importante del Ministerio de Economía es que autorizaron 700 millones de dólares en Siras para PyMes", aseveró la entrevistada. Luego explicó que el principal problema es que empezó a frenarse la actividad económica, y no por la sequía, en sectores industriales.

Conflicto político por el bono anunciado por Sergio Massa

La periodista explicó que hubo desencuentros entre los gobernadores con Sergio Massa, respecto al pago del bono para el sector publico y el privado. En este sentido, Franco explicó que muchos dirigentes provinciales se manifestaron en contra de pagar el bono y acusaron al titular de la cartera de Economía de enterarse por los medios de comunicación de la medida.

Espiralización de la inflación

"Se espera que la inflación de agosto de por encima de los dígitos", comentó la periodista. Luego agregó: "Por es Economía está estudiando frenar todos los aumentos que dependan del Poder Ejecutivo como sería el caso del la luz y el gas".

La dolarización de Javier Milei

Respecto al proyecto de Javier Milei de libre competencia de monedas, popularmente conocido como dólarización, la entrevistada explicó que, para ella, Milei "no está pensando en la dolarización como un sistema monetario que se aplica en muy pocos países", porque "además para dolarizar necesitas dólares". "Ahora está como diluyendo el tema, yo creo que es más una propuesta inteligente comunicacionalmente para fijar en la gente el concepto dólar". "El común de la gente dice que va a ganar su salario en dólares", indicó.

"El punto es cuál es el origen de la inflación", indagó Liliana Franco. Luego respondió: "El origen es la emisión y se emite para sostener el déficit fiscal". "Si el Estado no demandase más de lo que gana, no tenés emisión y así podes dejar al Banco Central tranquilo". "El punto es que Argentina vivió 100 años con déficit fiscal, entonces una buena administración va a hacer que no demandes pesos", concluyó.