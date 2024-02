Para un ex subsecretario de Hidrocarburos nacional, sí Chubut no envía su petróleo pierde regalías

La pelea entre el Gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres y el presidente de la Nación Javier Milei continua. Ahora se plantea la posibilidad de crear una empresa patagónica que nuclee a todas las empresas que son productoras de energía. Por esto, en diálogo con Canal E Juan José Carbajal ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación explicó que, "estamos ante una típica puja política basada en el reparto de recursos federales".

El conflicto entre Torres y el gobierno nacional

"La provincia de Chubut y otras previamente reclaman a la Nación el envio de partidas presupuestarias en el marco de la coparticipación y lo que se está en debate entre Chubut y Nación es el alcance y la disponibilidad de esas partidas que son cruzadas", porque a través de un fondo fiduciario la provincia adquirió un préstamo de la Nación y ahora la administración central pretender cobrar esa deuda contraída por medio de los fondos de la coparticipación, detalló el entrevistado.

En este contexto, "el gobernador Torres advirtió que si para mediados de esta semana no se resuelve el conflicto van a dejar de enviar petróleo a la Nación y luego ya con el apoyo de otros gobernadores, deslizó la posibilidad de crear una especie de empresa pública patagónica-regional".

Qué pasa si Chubut deja de enviar petróleo

Respecto a si la provincia de Chubut puede dejar de enviar petróleo, Carbajal dijo: "Chubut comparte con Santa Cruz, el Golfo San Jorge que produce el 30% del crudo que se extrae del país". "Los recursos que salen de ahí son convencionales y que sean de esta especie le agregan una complejidad a la cuestión: cerrar los pozos no es gratuito". "No sería gratuito esto de dejar de producir que dijo el gobernador".

No obstante, existen otras complejidades según el entrevistado para que Torres pueda llevar su plan a cabo: "Es cierto que las provincias detentan el dominio de los recursos originales que están en el subsuelo". "El petróleo bajo la tierra es de las provincias, ahora una vez que las provincias dan las concesiones a empresas privadas y extraen el crudo de la tierra, ese producto es de las empresas privadas y tienen derecho por ley a comercializarlo". Entonces, "ahí la provincia debería disponer de alguna manera que eso queda restringido o limitado", indicó.

Luego el entrevistado explicó que el crudo que se extrae necesita ser procesado en refinerías y las empresas que lo extraen de la tierra venden los barriles en su mayoría al mercado interno. No obstante, "si la producción no va a Buenos Aires para ser vendido no encontraría otro destino, porque no hay facilidades para exportar, porque explorar nuevos mercados no se hace de un día para el otro", entonces "es un petróleo que quedaría en la provincia, y la provincia recibe regalías del 12 por ciento por la venta de ese crudo, pero si no hay venta no hay cómo calcular regalías y la provincia se quedaría sin ese recurso".

Que implica una empresa patagónica que nuclee a todas las petroleras

En la misma línea indicó que armar "un holding de estas empresas le daría más poder relativo". "Hoy no le veo mayor efecto que un mensaje político".

"El problema es que estamos con un Gobierno Nacional que abre frentes de batalla todos los días". "Es difícil pensar desde Nación como se podría desescalar el conflicto". "Desde la provincia de Chubut la única salida es la vía judicial que ya le dio un veredicto favorable con el subsidio al transporte", finalizó Juan José Carbajal.