Patricia Bullrich se reunió con la familia del argentino detenido en Venezuela

La senadora Patricia Bullrich recibió este mediodía a los familiares de Germán Giuliani, el último argentino que permanece detenido en Venezuela. El encuentro se realizó en el despacho de la legisladora en el Senado y tuvo como objetivo analizar la situación del ciudadano argentino, que lleva más de nueve meses privado de su libertad.

La reunión se produjo apenas 24 horas después de que Bullrich recibiera al gendarme Nahuel Gallo, quien estuvo detenido en el país caribeño y regresó recientemente a la Argentina.

De la reunión también participó la diputada Sabrina Ajmechet. Por parte de la familia estuvieron presentes la madre de Giuliani, su esposa Virginia, sus hermanas Karina y Lorena, y un amigo cercano llamado Diego. También participó la activista venezolana y defensora de derechos humanos Elisa Trotta.

Tras el encuentro, Bullrich publicó un video en redes sociales en el que expresó su apoyo al reclamo de la familia. “Estamos peleando para que Germán vuelva a casa. Queremos que vuelva a la Argentina”, afirmó la senadora.

El reclamo por la liberación de Giuliani

La familia de Giuliani lleva meses reclamando su liberación. Según explicó su hermana, el argentino viajó a Venezuela en mayo de 2025 por motivos laborales.

Sin embargo, fue detenido en medio de un operativo de seguridad en el que también arrestaron a decenas de personas. De acuerdo con el relato familiar, ese día fueron detenidas unas 80 personas, entre ellas activistas políticos. El caso ocurrió en la previa de un proceso electoral en el país gobernado por Nicolás Maduro.

Las leyes que denuncian los familiares

La familia sostiene que la detención fue arbitraria. Según explicaron, en Venezuela existen normas que permiten encarcelar a personas por contenido encontrado en sus teléfonos celulares.

Entre ellas mencionan la llamada Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, que según denuncian se utilizan para justificar detenciones vinculadas a críticas al gobierno.

Dónde está detenido el argentino

Giuliani permanece detenido en el Centro Penitenciario Yare II. Su caso no ha tenido gran repercusión internacional, aunque en Argentina comenzó a generar reclamos diplomáticos y políticos. La familia sostiene que fue tratado como un delincuente a pesar de que, aseguran, no existe una causa judicial clara ni pruebas en su contra.

La polémica por el vuelo que trajo a Nahuel Gallo

El caso volvió a tomar visibilidad tras la liberación de Nahuel Gallo. El gendarme regresó al país en un vuelo chárter organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.

En ese contexto, Bullrich cuestionó que Giuliani no haya sido incluido en el operativo de repatriación.

La esposa del detenido aseguró que la familia desconocía que la organización deportiva hubiera intervenido en el traslado. “Cuando vimos el avión pensamos que venía Germán también”, relató.

Comunicación limitada con su familia

La comunicación con Giuliani es escasa y estrictamente controlada. Según sus familiares, el argentino puede realizar una llamada cada 15 días y por apenas dos minutos. Las conversaciones se realizan en altavoz y bajo supervisión de custodios.

En una de esas comunicaciones recientes, Giuliani expresó que esperaba ser liberado en los últimos días. Ese mensaje generó esperanza entre sus familiares, que continúan reclamando gestiones diplomáticas para lograr su regreso a la Argentina.

