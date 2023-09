Un experto asegura que "el alquiler temporario genera una oferta flexible en cuanto a la demanda hotelera”

Los últimos datos parecen indicar que se accederá a una norma que regule y controle los alquileres temporarios. Para hablar sobre este, Canal E se comunicó con el director de Tursimo 0, Leandro Peres Lerea, quien expresó que la medida le parece, “un poco imposible”.

Según Peres Lerea, “pretenden que los departamentos de renta temporaria no se puedan alquilar por más de 90 días y que los propietarios de esos alquileres se registren en una especie de registro de proveedores de alquileres temporarios y declaren lo que tienen alquilado”.

Para el entrevistado, el caso de los alquileres temporarios “no es solamente una cuestión frívola de alguien que viene de turista y se aloja en un en un loft en Palermo Hollywood”, también hay personas que tienen que internar a alguien, necesitan algo cerca de determinada hospital.

Con respecto a la regulación, el entrevistado cree que “no va a resolver nada”. Y agregó: “La Ciudad de Buenos Aires tiene una demanda hotelera de acá noviembre prácticamente full y si no fuera por estos departamentos, la mitad de los turistas no los podés traer“.

Para Peres Lerea, “el departamento de alquiler temporario genera una oferta flexible en cuanto a la demanda hotelera y los hoteles al estar repletos, hay una disponibilidad de 10 mil departamentos para suplir esta demanda”.

“Los alquileres temporarios no compiten con un hotel”, expresó el entrevistado. Y añadió: “El Estado cuando se mete ya sabemos el lío que arma, y no hace nada para que ese mercado crezca y se difunda”.

Al finalizar, expresó: “La hotelería paga mucho ABL y tiene un montón de inspecciones municipales; pero no veo por dónde se vaya a solucionar algo más que darle la razón a la Cámara Hotelera que reclama con derecho”.