Política migratoria en EE.UU.: Lucas Luchilo advierte que Trump busca “sacar el tema de la agenda electoral”

La política migratoria volvió al centro del debate en Estados Unidos tras recientes cambios dentro del gobierno. Sin embargo, para el profesor de Historia Latinoamericana y especialista en Ciencia Política Lucas Luchilo, las modificaciones no implican un giro profundo en la estrategia del presidente Donald Trump, sino más bien un intento de reposicionar el tema en la agenda pública.

En ese sentido, explicó que la salida de la secretaria de Seguridad Nacional responde más a una cuestión política que a un cambio estructural en el enfoque migratorio. “No diría que son cambios sustantivos, es decir, cambios de orientaciones fundamentales, pero sí retoques”, afirmó.

Según el especialista, estas decisiones están vinculadas al contexto político que atraviesa Estados Unidos y al calendario electoral que se aproxima. “Creo que obedecen a la necesidad del gobierno de sacar un poco el tema migratorio de la agenda pública”, explicó.

Para Luchillo, el escenario político obliga al oficialismo a recalcular su estrategia comunicacional, especialmente cuando se acercan elecciones en las que el partido gobernante podría enfrentar dificultades.

Migración, encuestas y estrategia electoral

El analista sostuvo que el endurecimiento de la política migratoria generó críticas incluso entre sectores que tradicionalmente acompañan al Partido Republicano.

En ese sentido, mencionó que diversos sondeos muestran un creciente malestar en parte de la sociedad estadounidense. “Hay encuestas que muestran que más del 60% de los estadounidenses piensan que el gobierno ha ido demasiado lejos en materia migratoria”, señaló.

Para el especialista, esto explica por qué el gobierno intenta disminuir la visibilidad del tema en la discusión pública durante los próximos meses. “Mi impresión es que van a tratar de que el tema migratorio no sea un tema central en los próximos meses”, indicó.

Según su análisis, el objetivo no es modificar el discurso político, sino reducir el costo electoral que puede generar en ciertos sectores del electorado.

El peso del voto latino en Estados Unidos

Uno de los factores clave en este escenario es el rol de la comunidad latina en el electorado estadounidense. De acuerdo con Luchilo, se trata de un segmento demográfico cada vez más relevante en términos políticos.

“Cerca de un 15% de los estadounidenses son nacidos en países latinoamericanos o descendientes de latinoamericanos”, explicó.

Aunque históricamente muchos de estos votantes se inclinan por el Partido Demócrata, también existe una presencia significativa dentro del electorado republicano, especialmente en estados como Florida o Texas.

Por esa razón, el analista considera que cualquier cambio en el comportamiento electoral de este grupo puede resultar decisivo. “En elecciones que se definen por porcentajes pequeños, una abstención o un cambio de voto puede tener un impacto electoral importante”, advirtió.

Aun así, Luchilo cree que el gobierno no puede modificar de manera radical su postura migratoria. “Trump no puede hacer un viraje muy profundo porque el tema migratorio es muy identitario para el núcleo duro de su base electoral”, concluyó.

