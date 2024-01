Por qué el Gobierno derogó normas de controles de precios y regulaciones

Con el fin de profundizar la libertad de mercados, “impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”, la Secretaría de Comercio derogó una serie de resoluciones destinadas a aplicar regímenes de control de precios, abastecimiento y requerimientos de información desde 1998 hasta 2023.

Implementar el decreto

Para conocer en detalles esta decisión, Canal E se comunicó con el economista Federico Glustein quien explicó que, “lo que hizo la Secretaría de Comercio es materializar lo que ya habían implementado con el decreto”.

Según el entrevistado, “se descarta Ley de Góndola, la Ley de Abastecimiento y todos los acuerdos y controles de precios que hacían la Secretaría de Comercio durante la gestión anterior y que se implementaban a partir de disposiciones y regulaciones”.

Colegios y prepagas, y frutas

En ese sentido, Glustein sostuvo que esas disposiciones y regulaciones “las hicieron vencer o directamente las denegaron”, pero “hay dos que han chocado mucho”. Y continuó: “La primera está relacionada con el tema de colegios y prepagas, porque tenían que ser de consulta los aumentos, y por otro lado, la norma que establecía el precio de referencia para frutas y verduras en el área metropolitana de Buenos Aires”.

Para el economista, son medidas fuerte porque “dejan de tener un precio de referencia” y en el caso de las prepagas y colegios “deja un poco desamparado a los usuarios porque no pueden cambiarse a punto de comenzar el ciclo lectivo y habiendo abonado una matrícula”.

El poder de la Secretaría de Comercio

Por otra parte, Glustein aseguró que la derogación de normativas “tiene no tanto que ver con dinamizar, sino con vaciar de contenido a la Secretaría de Comercio” porque muchas de las disposiciones eran de su exclusividad. Y añadió: “El poder que tuvo la Secretaría de Comercio era tan grande que, a veces, funcionaba hasta como grupo de presión porque si no cumplían con un acuerdo voluntario, que muchas veces no dependía del supermercado, se clausuraba el local”.

Para finalizar, expresó: “Lo que sorprende es que, a pesar de todas estas derogaciones, no mejoró el flujo de bienes en la economía; sino que hay cada vez más desabastecimiento de algunos productos”.