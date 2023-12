Por qué y cuánto bajaron los precios de la carne

Días previos a la Nochebuena, la carne pegó un salto abrupto en el incremento de precios. Ante la crisis económica causada por la inflación y la desvalorización del poder adquisitivo, la gente optó por no consumir y en los últimos días productores, carniceros y desde el mercado decidieron bajar el precio.

Para hablar sobre este tema Canal E se comunicó con Sergio Pedace, quien confirmó que efectivamente la carne “está bajando”.

Según Pedace, en su momento “la suba fue desmedida” por la revolución de los cambios que hizo que el novillo subiera y “ahora empezó a tomar su nivel”. “La gente no convalidó el precio, los exportadores se retiraron también de la compra y el mercado de Cañuelas, que es el formador de precios, empezó su baja y tenemos un 30% menos en relación a los 2 mil que había subido el novillo”, agregó.

"La gente no compró"

Para el entrevistado, uno de los motivos de la baja de precios fue que “la gente no compró” y “se vivió un 24 de diciembre muy triste comercialmente”, donde las carnicerías estaban vacías, no hubo movimiento y “quien pudo bajar los precios fue porque compró algo barato antes y pudo mantener una pequeña venta”.

Pollo y cerdo, más barato

Con respecto a los precios, Pedace admitió que “terminó siendo más barato el kilo de lechón y pollo, que el de asado”. Y añadió: “El precio era prácticamente el doble y realmente no hay bolsillo que aguante”.

Altibajos en la cadena cárnica

En ese mismo contexto, el entrevistado sostuvo que hay que aprender mucho en la cadena cárnica que “estos altibajos hacen mal” porque afecta tanto a los carniceros, como a los matarifes y a los frigoríficos. “Le hizo mal al consumidor que se dio cuenta que no lo podía consumir y ahora nos encontramos con las cámaras llenas de carne que en su momento faltó”, añadió.

Al ser consultado por los motivos por los cuáles el cerdo y el pollo tuvieron mejor comportamiento en el mercado, Pedace expresó que la sequía le hizo mucho daño al ganadero porque no hay tanto animal vacuno en los campos y porque “cuando hay cambios de gobierno se retiene un poco la Hacienda”.

Para el entrevistado, “los matarifes tenemos que aprender que cuando pasan estas cosas no tenemos que comprar y el argentino mismo va a tener que decidir no comprarlo tampoco, porque es un precio que no está acorde a lo que se puede pagar".

Al finalizar, agregó: “El problema es que estamos acostumbrados a que lo que comprás hoy, es barato mañana”.