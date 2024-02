Posteos contra Morales: “La justicia de Jujuy arbitró con exceso una conducta de estas personas”

En diálogo con Canal E, el abogado Pablo Pirovano se refirió a la causa que involucra a los detenidos por los posteos en contra del ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En relación a este tema, habló del actuar de la justicia jujeña y del mal funcionamiento del poder judicial en esta ocasión.

“Como resultado final preventivo, la liberación de estas personas implicó que la justicia de Jujuy pareciera ser que arbitró con exceso una conducta de estas personas”, comentó Pablo Pirovano. “Pareciera ser que hubo cierta arbitrariedad por parte de la justicia de Jujuy en tanto y cuanto se le ha imputado a estas personas con un delito tal como el de supresión de identidad”, agregó.

El sistema judicial no funciona

Posteriormente, Pirovano planteó: “De lo que uno pudo leer de los tuits, está muy lejos de esta cuestión, si no fuera muy grave pareciera un chiste todo lo que sucedió”. Luego, manifestó que, “lo grave no es que un juez sea arbitrario, lo grave no es que un fiscal opere como consecuencia de alguna sugerencia del poder ejecutivo, lo grave es que el sistema no funciona, el sistema judicial no depende de una persona”.

Las fuentes del periodismo fueron amedrentadas

“El sistema está siendo inutil porque lo que hemos tenido ahora y que el ex gobernador salió a hacer una defensa de su accionar”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Lo que sucedió es que a partir de la mediatización del tema, que incluso se pretendió que no se mediatice, fueron incluso más allá, yendo contra las fuentes del periodismo casi amedrentandolas, no encontraron otra salida que mediatizar el tema”.

Por otro lado, el abogado señaló: “El proceso judicial va a seguir, pretenden llegar hasta la corte según declaraciones del gobernador Morales, con una afrenta institucional”. Para finalizar, remarcó que, “tal o cual persona tuiteó tal cosa y tiene un poder superior a la otra persona que le va a contestar, en este caso estamos hablando de una figura pública de enorme poder en la provincia de Jujuy frente a personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de llegar a los medios”.