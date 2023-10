Qué es el peso digital y cuáles son los desafíos que presenta

Desde que el candidato presidencial, Sergio Massa, anunciara en el primer debate presidencial la propuesta de un peso digital para la economía argentina, la dudas hicieron foco sobre cómo se implementaría y en qué condiciones.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Gonzalo Martinez Mosquera quien expresó que, “el peso digital, básicamente, quiere decir que una persona o una empresa van a poder tener su cuenta bancaria directamente en el Banco Central”.

Diferencias entre peso digital y efectivo

Según Martínez Mosquera, el peso digital ya existe. Y agregó: “Quienes tienen acceso a ese peso digital son bancos y es una línea en el pasivo del Banco Central que se llama Cuentas Corrientes Bancarias”.

“La idea de esto sería que se pueda tener la cuenta bancaria directamente en el Banco Central”, explicó el economista. Y añadió:”El efectivo es la versión física de un depósito en el Banco Central y el peso digital sería tener un depósito digital en ese lugar”.

Evitar evasión impositiva

Sin embargo, para Martínez Mosquera, la gran diferencia es que el efectivo es anónimo mientras que lo digital potencialmente podría no ser anónimo con lo cual, una primera preocupación, que aparece respecto al tema es la privacidad. “De hecho, el principal obejtivo que tendría el gobierno para tener un peso digital es evitar la evasión impositiva que genera la informalidad”, agregó.

Para el economista, una potencial ventaja sería que hay un montón de gente que está fuera del sistema financiero porque no tienen acceso a una cuenta bancaria al no poseer los papeles necesarios para que le den una cuenta bancaria o por no tener un sueldo formal.

“Como objetivo para solucionar el tema del déficit, la iniciativa del peso digital para eliminarlo parece una muy mala idea porque se va a terminar matando a un montón de comercios, que no pueden existir en la formalidad por una cuestión de que los impuestos en blanco en Argentina son imposibles de pagar”, explicó Martínez Mosquera.

Peso digital vs Criptomonedas

Al ser consultado sobre la diferencia del peso digital con la criptomoneda, el economista explicó que, “hay muchas criptomonedas, pero la más conocida es bitcoin y son monedas digitales que es como si existieram en la nube de Internet y nadie la maneja”.

Según Martínez Mosquera, la Comisión Monetaria está programada de antemano y nadie la puede cambiar por lo cual, existe la ventaja de que no se puede emitir más de 21 millones de bitcoins. Pero también, tiene la enorme desventaja y es que no se puede emitir de más, “con lo cual cuando el gobierno necesita ser política monetaria no tendría esa posibilidad”.

Hackeos

Con respecto a los hackeos digitales, el entrevistado aseguró que cuando hay algo de este tinte existe un riesgo potencial, pero también lo tiene el Banco Central porque todo está digitalizado.

Y para finalizar expresó: “El riesgo más grande que podría tener el peso digital es que se a un posible instrumento disruptivo de la política económica”