Cotización movediza: qué pasará con el dólar en los próximos días

En los últimos días el mercado cambiario está notando cómo la brecha cambiaria entre dólares oficiales y otros tipos de cambio, se reduce notablemente. Por esta situación, algunos sectores con mayor interés que otros, comienzan a ver la posibilidad de una inminente devaluación.

Las brechas que mira el Gobierno

Para saber los detalles de lo que sucederá con el dólar en las próximas semanas y qué tan posible es la llegada de una nueva devaluación, Canal E habló con el analista financiero Mariano Gorodisch quien explicó que, “la estrategia del gobierno es fijarse en las dos brechas”.

Para el periodista, hay una brecha “que se está achicando con la baja de los dólares financieros” y había llegado al 60%; y la otra es la que “se está agrandando y quieren que sea cada vez más grande con el dólar tarjeta”.

Mercado a futuro y devaluación

Con respecto al mercado a futuro, Gorodisch aseguró que se espera “una baja en el precio para marzo” con 5% abajo. Y agregó: “Este panorama significa que el mercado ve que el crawlin peg del 2% se va a ir al 8% en marzo”.

En ese sentido, el analista expresó que, “no va a haber una devaluación de un 10% de una”. Y continuó: “Con la micro devaluación diaria donde un día no hay devaluación, al otro un 0,5%, no impacta tanto en la inflación”.

Al ser consultado sobre el índice de inflación para enero, Gorodisch aseguró que, “el Gobierno confía en que va a empezar con un 1 adelante, es decir debajo del 20 %”. “Las mediciones de esta última semana de enero, dio una inflación casi cero; cuando las dos primeras fueron muy altas”, añadió.

Para concluir agregó: “La brecha cambiaria está bajando porque se anunció que van a darle 1200 millones de dólares a pymes importadoras que tengan deuda comercial, y así van a evitar que vayan al contado con liquidación”.