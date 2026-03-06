Ramiro Tosi: “El mercado está esperando una inflación que cae más lento y que va a ser más alta”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en diálogo con Canal E, repasó los principales indicadores que siguen de cerca los mercados y el Gobierno: inflación, actividad económica, recaudación, tasas de interés y situación financiera de las familias.

Según explicó Ramiro Tosi, el mercado anticipa una desaceleración muy gradual de la inflación. “Ayer a las seis de la tarde se publicó el relevamiento de expectativas de mercado, que es una suerte de encuesta que hace el Banco Central para ver las principales brelas económicas, qué es lo que están esperando la mayoría de las consultoras, bancos, etcétera”, señaló.

Cuál es la expectativa del mercado en cuanto a la inflación

Sobre los números concretos, detalló: “Después de lo que fue la aceleración de la inflación en enero, recordemos que subió del 2,8 de diciembre al 2,9, ahora el mercado espera una inflación que va a estar en el 2,6%, tanto ahora en febrero como en marzo”.

Sin embargo, el proceso de desinflación sería lento. “El dato también interesante es que recién está esperando que la inflación perfore el piso del 2% allá por el mes de julio, o sea que el proceso de inflación que se ve hacia adelante va a ser lento”, explicó Tosi.

Subió la estimación de inflación anual para 2026

Además, indicó que las expectativas para todo el año se ajustaron al alza: “Para el año 2026 subió la expectativa de inflación del 25%, que había sido el mes pasado, al 27,2%”.

En ese sentido, el entrevistado sostuvo que la reducción del ritmo inflacionario sería moderada. “El mercado está esperando una inflación que cae más lento y que va a ser más alta, y que al final del año, si se cumple, va a ser una baja muy moderada”, planteó.

Respecto a las proyecciones oficiales que hablan de una inflación cercana a cero, se mostró escéptico: “Difícilmente en el segundo semestre del año veamos una inflación, de nuevo, que esté por debajo del 1%”.