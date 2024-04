Relaciones internacionales: ¿Cómo siguen los conflictos de Argentina con Colombia y Venezuela?

Durante los últimos días, las relaciones internacionales en Argentina se tornaron bastante complicadas, sobre todo en lo que se refiere a países como Colombia y Venezuela. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el periodista, Lionel Paredes.

“El Gobierno de Javier Milei se está metiendo en un conflicto que no tendría por qué estar ahí, ya que hospedando a la principal oposición del gobierno de Venezuela en la embajada, la verdad que no está muy bueno”, comentó Lionel Paredes. “No tendría porqué Argentina brindarle un asilo político, porque sería meterse en un conflicto en el que Argentina no tendría que estar”, agregó.

¿Qué novedades hay del conflicto con Colombia?

Posteriormente, Paredes planteó: “Durante el fin de semana se estuvo tratando de apaciguar las aguas con el tema de Colombia, de hecho, el sábado 6 viene el embajador de Colombia y la canciller Diana Mondino va a viajar a Colombia para reunirse con el canciller Luciano Murillo”.

A su vez, el entrevistado señaló que, “tenemos una muy buena relación con Colombia, hay ciclos del 2022 que Argentina le exportó USD 1.400 millones y nosotros importamos desde Colombia USD 429 millones, es decir que la balanza comercial está muy bien para la Argentina”.

Diego Guelar podría ser embajador en Brasil

“Brasil está vacante, todavía no se decidió un embajador, aparentemente y por los rumores que se corren, uno de los rumores que resuena es Diego Guelar, que ya estuvo en Brasil”, expresó el periodista. “Hay un montón de vacantes que todavía no fueron ocupadas y tampoco quieren decir mucho desde cancillería”, finalizó.