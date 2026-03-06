Repercusiones del conflicto en Medio Oriente: “Están sufriendo los activos de países emergentes y el mercado busca refugio en el dólar”

El economista, Andrés Reschini, en contacto con Canal E, se refirió al escenario cambiario internacional y su impacto en Argentina, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, presión inflacionaria y desafíos internos vinculados al financiamiento y la confianza de los mercados.

Andrés Reschini explicó cómo reaccionó el peso frente al fortalecimiento global del dólar tras el conflicto en Medio Oriente. “Lo que hemos estado viendo es que, bueno, esta semana, luego del estallido del conflicto militar en Medio Oriente, el lunes hubo una rueda en la que el peso tuvo una performance mucho mejor que la del resto del mundo”, señaló.

El dólar y su consolidación como moneda de refugio

Sin embargo, planteó que esa situación no se sostuvo en los días posteriores: “Ya con la presión internacional que hubo en los días posteriores, desde el martes, al menos, a esta parte, el peso se ha estado moviendo conforme a lo que ha estado haciendo el dólar, que se fue apreciando a nivel global, y lo mismo que el real y la mayoría de las monedas de la región”.

Reschini resaltó que el contexto internacional favorece actualmente al dólar como activo refugio. “Sí, a nivel global, el dólar está sufriendo un fortalecimiento”, afirmó.

El dólar dejó atrás su momento de debilidad y empezó su recuperación

Asimismo, recordó que la moneda estadounidense venía debilitada durante el año pasado, pero que el escenario cambió con la escalada del conflicto y el impacto sobre la inflación y la energía: “Venía ya bastante golpeado, con cierta debilidad durante lo que fue el 2025, pero, bueno, ya con este conflicto mediante, quizás las proyecciones de inflación son mayores, hay dudas sobre el nivel de actividad, todo lo que causa este conflicto, la escalada del petróleo, los precios de la energía”.

En ese contexto, agregó el entrevistado, el mercado financiero global está reaccionando con cautela. “El dólar ha comenzado a fortalecerse en medio de expectativas, quizás, de tasas todavía altas por un tiempo más”, sostuvo.

En paralelo, mencionó que también se observa una caída en los activos de mayor riesgo: “Lo que vemos es que los activos de riesgo están sufriendo, están sufriendo los activos de países emergentes, y el mercado está buscando refugio en el dólar, sigue fuerte el oro, y ni hablar de los cómodos energéticos”.