Santiago Llull: “El mercado no vuelve a marcar una senda"

Existe incertidumbre en el mercado con respecto a la sostenibilidad del ajuste propuesto por el nuevo Gobierno. Algunos analistas ven la baja del dólar y la atribuyen a la vuelta del carry trade.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Santiago Llull, analista de mercados y conductor, quien habló sobre la situación del mercado.

Operaciones de bolsa

“A la mañana tuve que hacer ejercicios con clientes y hay mucha gente haciendo carry trade”, dijo Llull, quien luego completó: “Hay gente que tiene que ganar en pesos contra el dólar”.

“Que el dólar no solo no suba sino que retroceda, hace posible este tipo de transacciones”, detalló el entrevistado. “El mercado no vuelve a marcar una senda, hay quienes creen que la tranquilidad del dólar no es sostenible”, añadió.

Finalmente, Llull dijo que la parte financiera está muy fuerte ya que los bonos están “muy sólidos” y que el riesgo país está a la baja. “Todo esto me hace pensar que volvimos al terreno del carry trade”, concluyó.