Santiago Llull: “Febrero va a arrojar números negativos” por la caída del dólar

Se aproxima el cierre de un nuevo mes y los números comienzan a marcar una tendencia en cuanto a lo que ha sido la actividad en bonos, acciones y especialmente en dólares.

La referencia de enero

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista de mercado Santiago Llull, quien expresó que, “febrero va a arrojar números negativos” producto de “la caída en el tipo de cambio” y de “un gran mes como enero”.

Según el periodista, en estos últimos días del mes “los bonos venían con tendencia alcista con respecto a seguir con cotizaciones constantes”. Y agregó: “El retroceso se da en la baja en pesos”.

Motivos de la baja del dólar

En ese sentido, Llull expresó que el mercado ve que la baja en dólares se da porque “están llegando de la gente que los vende” en post de mantener el nivel de gastos, cuando no se tiene el mismo nivel de ingreso; y porque “puede haber dólares que están llegando del exterior para hacer carry trade”, es decir “una tasa de pesos segura contra un tipo de cambio que no solamente no sube, sino que baja”.

El mercado a la espera

Para el analista, “el mercado está bastante expectante” y “marzo será un mes con impacto inflacionario mucho más alto”. Y agregó: “Es un mes de inflación por la escolaridad y por otras situaciones puntuales, pero además podría ser la primera etapa, a fines de marzo o principios de abril, de la cosecha para poder nivelar un poco”.

Para concluir dijo: “El mercado también está debatiendo que tan fuerte es la política a nivel interno para poder ver los problemas que tiene la Argentina a nivel provincial”.