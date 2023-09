Expertos recomiendan invertir en el sector energético de cara a un eventual cambio de Gobierno

El mercado local se mantuvo muy activo ante una nueva apertura, sobre todo el sector energético ante el juicio por el que pasa YPF y la suba en las acciones de Pampa Energía. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se comunicó con la representante de Rava Bursátil, Soledad López.

“Lo de YPF fue un golpe duro, pero tampoco estábamos esperando que la jueza falle a nuestro favor”, comentó Soledad López, que luego agregó: “Ayer se veía que la venta en pesos de YPF era monstruosa. Pero si vos miras el volumen en Estados Unidos, no era un volumen alto o superior a lo normal, entonces eso ya podría estar marcando el fin de esta baja”.

Las acciones en valor crítico ante un análisis técnico

Posteriormente, López manifestó que, “por análisis técnico estábamos en un valor crítico”. A su vez, remarcó que 680 puntos del merval en dólares sería clave: “Ahi te acompañan los papeles, los 12 dólares de YPF, los 37,80 de Pampa y los 15,50 de Galicia, eran un indicador de que si perforabamos estos valores se complicaba el escenario”.

A nivel internacional, no hubo grandes noticias que cambiaran el escenario

“Se espera al jueves para ver el dato del precio del productor para recién la semana que viene ver si la FED sube o no la tasa que está pensando que no va a subir y que va a tener una pausa”, sostuvo la integrante de Rava Bursátil. En relación a este tema, señaló: “En el mercado no hubo grandes noticias que cambiaran el escenario de fondo”.

Las acciones de Pampa fueron las que más subieron durante el mes de agosto

Por otro lado, la entrevistada planteó que las acciones de Pampa estaban en un valor crítico: “Con su balance espectacular, 49 dólares estaba valiendo y todo el mundo apostaba a que se iba a 60 dólares. Era el papel que más había subido en el mes de agosto y tuvo esta corrección brutal, donde no frenaba y frenó en los 37,80”.

A modo de cierre, López recomendó cuál podría ser una buena inversión hacia más adelante: “El futuro de la Argentina y el desarrollo va a estar en el sector energético, con lo cual, posicionarte en esos papeles, que no solo tienen buenos fundamentals sino que excede el partido político que gobierne este país, es lo más recomendable ante estas bajas”.