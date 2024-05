Sector Ferial: hay stands que no se renuevan por los altos costos de servicios

En los últimos meses, el sector que agrupa a los profesionales dedicados al montaje de stands para exposiciones ha experimentado una notable disminución en las contrataciones. Esta tendencia preocupante se atribuye principalmente al aumento significativo de los costos, que ha afectado tanto a proveedores como a clientes.

Altos costos, retiro de participación

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Pablo Ruda, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Ferial, quien expresó que el sector “no es ajeno a la realidad que hoy se está viviendo”.

Según el entrevistado, desde el rubro se ve una baja en la inversión para las empresas que ya están comprometidas con un espacio dentro de diferentes exposiciones y también alguna merma en la cantidad de expositores. “Varias empresas no pueden o no quieren afrontar el costo de la participación y deciden no presentarse a la edición de la próxima exposición”, agregó.

Inversiones que no vuelven y stands más económicos

Al ser consultado sobre los precios que rondan las construcciones de los lotes, el entrevistado aseguró que, “es una inversión importante” porque hay que considerar el lote, la construcción y el tiempo que le determina a la empresa tener a esa gente que va a atender el stand en su oficina. “Es una inversión que tiene que poder volver en ventas o en negocios y hoy ese movimiento está un poco adormecido”, siguió.

Con respecto a cómo es concretamente el trabajo ferial, Ruda contó que se trabaja en el montaje de ese stand donde hay arquitectos, carpinteros, electricistas, gráfica y muebles, y muchas veces se ponen también las promotoras que van a atender. Y añadió: “Desde la cámara notamos una baja en la inversión en esos estados”.

Para cerrar, dijo: “Ahora se está viendo en hacer stands más económicos y ajustables a la situación, por lo menos, hasta que comiencen a aumentar las ventas que hoy están que están bastante frenadas”.