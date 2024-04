Según una encuesta, “el 70% de las personas elige seguir aguantando antes de que vuelva a gobernar el peronismo”

Una vez cumplidos los 4 meses de Gobierno, las distintas consultoras comienzan a tantear la opinión de la sociedad en cuanto a las medidas que viene implementando el Presidente Javier Milei. Generalmente prima la esperanza del cambio, suele haber oposición y también se instaura la exigencia de no volver al pasado. Ante este panorama, este medio se contactó con el analista político, Anibal Urios.

“Lo que el Presidente logró en las elecciones, que es un 58%, tiene que ver un poco con una relación que no requiere mucho análisis”, comentó Anibal Urios. “La gente está un poco más apartada de la minuciosidad de la Ley Bases, si bien algunas cosas entiende que está de acuerdo, hay otras cosas que no, pero esto no impacta directamente con la esperanza que depositaron en este nuevo Gobierno”, agregó.

¿De qué depende el nivel de tolerancia de la sociedad?

Posteriormente, Urios planteó: “El tiempo que se pueda sostener la tolerancia depende de las cuestiones económicas, si al Gobierno la economía le va bien, el nivel de tolerancia aumenta, pero si el Gobierno empieza a tambalear, la gente va a empezar a mirar para otro lado”. Luego, manifestó que, “si la gente mira para otro lado, significa ver qué miramos sobre la oposición y quién está a la altura de las demandas”.

El pasado de Argentina que no quiere volver

“Estamos transitando un puente muy inestable, todo roto, con maderas que ya son muy difíciles de transitar y la gente se va agarrando de lo que puede, lo que sí es que está mirando hacia una Argentina distinta que tiene que ver con todos estos cambios que pidió”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hay cambios estructurales que la sociedad y la opinión pública venía demandando, pero hay un pasado en la Argentina que no quiere volver”.

La visión de la gente sobre una vuelta al poder del peronismo

Por otro lado, el analista político señaló: “El 70% de las personas elige seguir aguantando este panorama económico antes de que vuelva a gobernar el peronismo”. Sobre la misma línea, remarcó que, “el nivel de aguante no lo sabemos, ya que eso depende de cada argentino, lo que sí está claro es que están esperando que ciertas medidas empiecen a impactar en el bolsillo y en las cuestiones económicas diarias”.

“Milei tiene que seguir alimentando esa relación que se generó por un desgaste de la política tradicional, que fue producto de un pedido de la sociedad de que venga un outsider, una persona distinta, a cambiar ciertos vicios de la política que ya los tenía cansados”, expresó Urios. “Milei va a tener que acrecentar y demostrar por qué está ahí y por qué la sociedad lo puso en ese rol”, finalizó.