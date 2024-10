“Si no hay recuperación de la actividad económica, va a ser casi imposible sostener el programa de reformas”

El Presidente Javier Milei estuvo presente en el Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en Buenos Aires, ahí los empresarios no hicieron hincapié en las cuestiones políticas sino más bien en lo que se refiere a la necesidad que tiene Argentina de que llegue una recuperación económica. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“El presidente del Foro Económico Mundial habló sobre las circunstancias en las que está Argentina, elogió todo lo que son las reformas del Gobierno de Javier Milei y evitó meterse en la cuestión política cotidiana”, comentó Ariel Maciel. “Es una época de muchas reformas, donde se está viendo con mucha atención muy positivamente todo este movimiento”, agregó.

Argentina necesita empezar a crecer para generar confianza entre los inversores

Posteriormente, Maciel planteó: “Lo que preocupa a los empresarios son los números reales de la economía argentina, es decir, que Argentina no crezca todavía”. Luego, manifestó que, “según los datos que tienen ellos, el año que viene Argentina va a crecer arriba del 3%, pero hasta que esto no empiece a tener efectos reales en la economía doméstica, es muy poco probable que exista una confianza de los inversores que se sostenga de manera cotidiana”.

“Argentina estaría en la primera fase, en la fase del entusiasmo, pero no alcanza con estas reformas que se vinieron haciendo hasta ahora como para que los empresarios digan que Milei hizo un montón de cosas”, sostuvo el entrevistado. “Tiene que profundizarse este esquema, si llega a haber un cambio en las políticas económicas o en el diseño de la economía argentina, todo esto se frena”, complementó.

El programa de reformas no tiene mantenimiento sin crecimiento

Por otro lado, el periodista señaló: “Los empresarios no están tan metidos en las renovaciones políticas pero todo lo atan a un solo hecho y es a que se recupere la actividad económica”. A su vez, remarcó que, “si no hay recuperación de la actividad económica y no crece Argentina, va a ser casi imposible sostener el programa de reformas”.

“Si hay recuperación económica va a haber más demanda, va a haber más movimiento y, por lo tanto, eso va a traccionar los precios”, expresó Maciel. “Ahí están viendo la ingeniería de cómo sostener la baja de la inflación”, concluyó.