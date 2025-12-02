Sistema de bandas sin efecto: “La banda inferior ya no existe más y el techo funciona casi como un tipo de cambio fijo”

El analista financiero, Leonardo Piazza, en contacto con Canal E, se refirió al impacto de la estrategia del Gobierno sobre no intervenir activamente en el mercado cambiario y explicó por qué, sin un cambio de rumbo, el país seguirá enfrentando un riesgo país elevado y dificultades para acceder al financiamiento internacional.

Leonardo Piazza enfatizó que la economía argentina requiere un esquema sostenible para fortalecer al Banco Central y al Tesoro: “Argentina necesita y el Banco Central necesita o el Tesoro o los dos necesitan mejorar el tema de tener un circuito o un andamiaje o un modelo que acumule y compre reservas en forma genuina”.

El análisis del riesgo país

Según desarrolló, el problema es estructural y responde a tres factores clave de solvencia. “El riesgo país marca un termómetro, lo político, el superávit fiscal y la acumulación de reservas”, planteó. Y advirtió que la falta de acumulación explica la resistencia del riesgo país a bajar: “A nosotros no nos extraña que el riego país no pueda perforar esos 600 puntos”.

Piazza también hizo hincapié sobre las implicancias de no intervenir: “Si el Gobierno dice, mirá, hoy a mí no me interesa comprar reservas, el mercado le va a seguir facturando con el riego país a 600, no tengo dudas de eso”.

A su vez, cuestionó que el Tesoro no haya comprado dólares cuando contaba con superávit fiscal y un tipo de cambio más bajo. “Ahí el Tesoro debía entrar en un proceso de compra de reservas, aunque sea mínima, comprar 30, 40, 50 millones, porque aparte los pesos los tenía”, sostuvo.

El sistema de bandas al borde de la desaparición

El entrevistado remarcó que la actual dinámica cambiaria está tensionada: “Hoy el dólar está estable, pero está estable en el techo de la banda”. Por eso, afirmó que el esquema dejó de tener sentido: “La banda inferior ya no existe más y el techo funciona casi como un tipo de cambio fijo”.

Luego, manifestó que la inestabilidad de la demanda de pesos impide bajar el riesgo país: “Yo no tengo la demanda de pesos estable, porque cualquier problema que hay la demanda del peso se va al dólar”.