Vaca Muerta: cómo funcionará el nuevo oleoducto marítimo impulsado por YPF

La actividad en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta continúa su actividad y ahora YPF impulsará la construcción de un oleoducto que transportará petróleo a través del mar. Esta iniciativa despertó un par de cuestionamientos entre los movimientos ambientales debido a los derrames sobre el agua que podrían producirse. Con el fin de ampliar esta información, este medio dialogó con Darío Irigaray, titular de Vaca Muerta News.

“El oleoducto de YPF hacia el mar es un proyecto importante y necesario para Vaca Muerta, donde se va a transportar exclusivamente petróleo de Vaca Muerta, que no es lo que viene pasando hoy en día”, comentó Darío Irigaray. “El petróleo convencional se viene mezclando con el de Vaca Muerta, que no tiene las mismas características y necesita otro tipo de estandarización para poderlo transportar”, agregó.

El oleoducto permitirá transportar petróleo exclusivo de Vaca Muerta

Posteriormente, Irigaray planteó: “Va a ser un oleoducto exclusivo de Vaca Muerta, de petróleo que va a ir hasta el mar atlántico para poder transportarlo”. Luego, manifestó que, “todo esto tiene sus complicaciones, el año pasado se realizó una audiencia pública donde se consultó con distintas personas, hubo movimientos ambientales no solo de Neuquén y Río Negro, sino de Chubut”.

La importancia de cuidar el medioambiente

“El medioambiente y lo que va a quedar a nuestros hijos a futuro es importante y que mejor que tratar de cuidarlo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Cuando hay petróleo que fue derramado, los expertos cuentan que nunca vuelve a estar como estaba antes”.

No se le está dando la importancia necesaria al tema medioambiental en Vaca Muerta

Por otro lado, el director de Vaca Muerta News señaló: “El tema medioambiental no se le está dando la seriedad que merece en Vaca Muerta, no se habla de temas medioambientales en general”. Sobre la misma línea, remarcó que, “las empresas no brindan información, el Gobierno neuquino no brinda información y la transparencia hace que se genere más decencia social”.

A modo de cierre, Irigaray expresó: “El impacto que habría sería muy grande, las corrientes marinas, según los científicos, impactarían fuertemente en el caso de un derrame en lo que es la península y esto no tiene después vuelta atrás”.