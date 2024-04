Vaca Muerta: “se viene hablando hace rato de empezar a darle valor agregado a lo que producimos”

En diálogo con Canal E, el titular de Vaca Muerta News, Darío Irigaray, habló sobre las empresas que empezaron a emigrar a gas sus vehículos, lo cual es una ayuda importante para el medioambiente, también mencionó la importancia de las refinerías en Argentina y la importancia de exportar lo que se produce en el país.

“Después de la devaluación y distintos ajustes que se dieron, en los combustibles sobre todo, se empezaron a ver reducciones, sobre todo cercanos a los cruces fronterizos, que también hicieron que cayera muchísimo el consumo interno”, comentó Darío Irigaray. “Gran parte del Diesel Euro, que se usa en vehículos del 2015 en adelante, no se puede refinar en su totalidad en Argentina y es necesario importarlo”, agregó.

Algunas empresas están optando por emigrar sus vehículos a gas

Posteriormente, Irigaray planteó: “También se están haciendo otras acciones para empezar a emigrar a gas, en Neuquén y Vaca Muerta ya hay varias empresas que compraron camiones a gas, inclusive, se inauguró hace poco una planta de licuado en YPF, para que se empiece a producir acá”. Luego, manifestó que, “si se llevaba el gas hasta Bahía Blanca en un gasoducto, se licuaba y volvía en garrafa, por lo que eso se va a empezar a revertir”.

El traspaso a gas puede significar una buena noticia para el medio ambiente

“Hace poco se hizo una presentación para empezar a transformar líneas de buses a gas acá en Neuquén y esto hay que ver que no es solo reducir importaciones, sino que también colaboramos con la huella de carbono”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Los vehículos a gas reducen un 80% la huella de carbono, así que por todo sentido es un ganar”.

Por otro lado, el titular de Vaca Muerta News señaló: “Todo esto no quiere decir que hacen falta más refinerías para cumplir con la demanda interna y en algún momento empezar a exportar no materia prima sino valor agregado”. A su vez, remarcó que, “no es lo mismo exportar combustible que petróleo, entonces, este es el camino que se viene hablando hace rato de empezar a darle valor agregado a lo que producimos”.

Para finalizar, Irigaray expresó: “En Neuquén se habla mucho de expandir algunas refinerías para no condicionar a que todo termine en un oleoducto o un gasoducto, poder que en vez de que los camiones vengan, se vayan cargados de combustibles”.