Gira presidencial: quiénes son los millonarios con los que se reunirá Javier Milei

Con grandes expectativas para futuros grandes negocios e inversiones para el país, el presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos para reunirse con diferentes referentes del mundo empresarial.

La importancia de reunirse con empresarios

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el asesor de inversiones en Estados Unidos, Marcelo Schamy quien explicó que la visita de Milei a ese país “tiene una importancia que mucha gente no llega a darle la connotación que tiene”.

Según el entrevistado, es diferente una entrevista política o diplomática donde intervienen compromisos protocolares a que cuando “te atiende gente del sector privado con tanto poder económico” que deciden a quien atienden y a quién no. “No deja de ser un privilegio que, gente de esta talla, atienda al presidente de la Argentina”, agregó.

La visión de negocios en Argentina

En continuidad con el tema, Schamy explicó que, “gente con tanto dinero no tienen compromiso de atender personas y, en este caso hay una simpatía por la excentricidad del presidente argentino”. Y siguió: “Las entrevistas que va a tener Javier Milei tiene mucho que ver con el futuro de la Argentina y con la posibilidad de que se pueda lograr accesos a inversiones”.

Para el entrevistado, hay ciertos acuerdos de negociaciones comerciales que “por el lado diplomático o político no podría acceder”. Y expresó que, cualquier propuesta que surja “no puede ser mala” porque se está tratando con gente exitosa, de mucha visión y con un poder tan grande que, “a veces sobrepasa el PBI de un país”.

Entre la conveniencia y la potencialidad

Por el lado de las conveniencias de los empresarios, Schamy sostuvo que ellos saben que están entrando a un país que necesita arrancar de cero en muchos rubros “ven el potencial que tienen para invertir en la Argentina” si se dan las condiciones y la seguridad de que van a respetar el capital privado.

Para cerrar, dijo: “Estos empresarios son muy capaces y rodearse de gente así, no puede estar mal nunca; sé que cada uno tiene su visión sobre juntarse con personalidades internacionales, pero es una gran apuesta a resultados positivos”.