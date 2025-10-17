En una entrevista con Canal E, Claudio Loser, economista y exdirector del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental, analizó la situación actual del programa con el FMI, el respaldo estadounidense y los desafíos económicos que enfrenta la Argentina.

El rol de Estados Unidos y el nuevo acuerdo con el FMI

“El apoyo de los Estados Unidos no se ve como un apoyo en contraposición al del Fondo, sino como un apoyo de corto plazo para mantener el programa andando”, explicó Loser. Según el economista, Estados Unidos juega un papel clave dentro del FMI, al ser el mayor socio con el 17% de participación, seguido por Japón y China con alrededor del 7% cada uno.

En este contexto, Loser no visualiza un conflicto con otros países por el respaldo financiero norteamericano: “Puede haber países que digan ‘esto es demasiada deuda’, pero el programa macroeconómico sigue en manos del Fondo”, afirmó.

Respecto al futuro inmediato del acuerdo, Loser aseguró que el rolleo ya está implícito en los términos del programa firmado en marzo-abril: “Es deuda que se repaga en hasta 10 años, y ya está armado para ir renovando”. Para los próximos tres o cuatro años, descarta una crisis financiera, aunque advirtió que la estabilidad dependerá de que no haya atrasos cambiarios y de que se eviten saltos bruscos en el dólar.

Inflación, crecimiento y la apuesta política de EE.UU.

Sobre la inflación, Loser comentó: “Están pensando en un 26-27%, pero yo creo que hay que ir bajándola a niveles menores al 10%”. A su criterio, esto es viable si se mantiene el orden fiscal y se evitan desequilibrios cambiarios. A pesar de la corrección en las proyecciones de crecimiento —que pasaron del 7% al 4%—, no ve riesgos inmediatos mientras se conserve la estabilidad: “No me asusta todavía”, sentenció.

Consultado sobre por qué EE.UU. respalda ahora a Javier Milei y no lo hizo con Mauricio Macri, fue tajante: “La relación de Trump y Milei es mucho más cercana”. Para Loser, el respaldo tiene un componente estratégico: “Trump lo que quiere es mostrarle al resto de la región que ser aliado de Estados Unidos es importante”.

Al referirse al posible “costo” de esta ayuda, el economista no dudó: “En economía no hay gauchadas”. Si bien cree que no será un costo impagable, Estados Unidos buscará réditos concretos en el plano comercial y geopolítico: “Van a pedir que se les compre más a ellos, menos a China, eliminar el swap con China, participar más en Vaca Muerta y el litio”.

Respecto a la nueva financiación vía bancos privados, Loser fue cauto: “Con un riesgo país de 1000 puntos, el crédito es impagable. Todo dependerá de cómo le vaya al Gobierno después de las elecciones”. Si baja el riesgo país, se abre la puerta a financiamiento con tasas razonables; si no, “todo el esquema no funciona”.