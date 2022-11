Daniel Sabsay: “Cristina va a ser condenada por graves hechos de defraudación al Estado”

Daniel Sabsay, participó de la conferencia de prensa virtual organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil y la Universidad del Salvador (USAL). Vaticinó que la justicia condenará a Cristina Fernández de Kirchner, pero aclaró que “si el Tribunal Federal Oral va a concluir en que ella era la jefa de una asociación ilícita, está por verse”.

El letrado también defendió la inocencia del diputado del PRO Gerardo Milman en su involucramiento en la causa del intento de magnicidio a Cristina Kirchner, donde no descarta que pudo haber actividad criminal. “Que la investigación avance y que finalmente la justicia determine qué es lo que ocurrió”, señaló Sabsay en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Cree que en la Causa Vialidad hay indicios para que Cristina Fernández sea condenada?

—Creo que ineludiblemente lo va a ser. Si va a ser por los mismos cargos, y si el Tribunal Federal Oral va a concluir en que ella era la jefa de una asociación ilícita, eso está por verse. De todas maneras va a ser condenada por graves hechos de defraudación al Estado, no tengo dudas. Porque es de tal contundencia el alegato que no veo la posibilidad de que no sea condenada, sobre todo viendo la composición de ese tribunal.

—Si fuera así. ¿Sería una etapa bisagra y un precedente para enjuiciar a otras figuras políticas?

—Sería un precedente importantísimo, porque implicaría avanzar en un principio fundamental del estado de derecho que es el de la igualdad ante la ley. Si hay algunos, como decía George Orwell en Rebelión en la granja, que son “más iguales que otros” y zafan, entonces no hay imperio de la ley, ni democracia, ni república. Sería un precedente magnífico.

—¿Qué opinión le merece la actuación de Diego Luciani como abogado y fiscal?

—He sido sumamente laudatorio con la actuación del fiscal Luciani tanto por la calidad como funcionario como el compromiso con el sistema democrático, la fuerza y lo que implica como contribución a una sociedad democrática incluso ese final “corrupción o justicia” es como un “nunca más”.

—¿Considera al tema de la corrupción como uno de los ejes de la discusión de cara a las Elecciones 2023?

—Uno de los peores males de Argentina es la corrupción, en realidad, corrupción más impunidad porque corrupción hay en todos lados, pero el tema es qué pasa con los hechos de corrupción, si son sancionados aquellos que los cometen o no. En nuestro país no lo son, y por eso se produce una inversión en el orden de méritos, el que comete delitos es premiado y los comunes tenemos que soportar tener, incluso, a personajes conocidos y visiblemente corruptos como gobernantes. Es un tema fundamental que debiera estar en los próximos debates y, precisamente, lo que dice Luciani al final de su alegato, “corrupción o justicia”, es el gran eje del futuro. Si no logramos que la corrupción sea vencida por la justicia y termine la impunidad, la Argentina, por lo menos la republicana, no tiene destino.

—¿Qué opinión posee del involucramiento de Revolución Federal, la empresa Caputo Hermanos y el diputado Gerardo Milman en relación al intento de magnicidio de la vicepresidenta?

—Me parece todo sumamente extraño. Sinceramente yo no digo que no haya habido esa actividad, digamos criminal, pero me cuesta de todas maneras terminar de creerlo, que la investigación avance y que finalmente la justicia determine qué es lo que ocurrió. Respecto del involucramiento del Dr. Millman me parece vergonzoso, lamentable, es absolutamente un relato, no tiene ni pies ni cabeza y él ya lo está demostrando ante la justicia. Creo que es una politización total del caso y un aprovechamiento jugoso para beneficio propio, una vez más Cristina pensó que se iba a victimizar por este caso y no lo logró porque además ustedes sabrán que según las encuestas dentro de las personas creen que este hecho no ocurrió y un porcentaje más o menos similar no le da importancia, así que a mi modo de ver me parece lamentable.

—¿Por algún motivo en especial le cuesta creerlo?

—Bueno porque todo lo que se ha puesto de manifiesto inclusive la actitud que tiene Cristina en el momento cuando uno la observa, no da la impresión de que verdaderamente ella se sintiera amenazada. Como también cuesta creer que ella no se haya dado cuenta, que la estaban apuntando prácticamente en la sien con una pistola son todos hechos que no me convencen para nada, lo mismo que esa bala justo no haya servido, todo es sumamente sospechoso.

—¿Qué opina de suspender las PASO y el proyecto de Wado de Pedro de suspender las elecciones de medio término?

—Esto de suspender las PASO me parece algo subrepticio y abusivo, que una vez iniciado prácticamente el proceso electoral se cambien las reglas conforme a las cuales vamos a votar. Uno de los principios fundamentales del derecho electoral es que sea suficientemente conocido por todos. La modificación de manera abrupta y donde el proceso ya está casi en marcha, es lo más inconveniente que puede existir. Lo segundo, pareciera que Wado de Pedro desconoce que eso llevaría a una reforma constitucional, ya que no se puede hacer por ley. Es increíble que un funcionario de su nivel tenga un desconocimiento tan brutal de cuestiones que son fundamentales del Derecho Constitucional, así que no dejo de sorprenderme con las cosas que suceden con el gobierno.

—¿Es posible plantear la idea de que es inconstitucional suspender las PASO?

—No sé hasta qué punto inconstitucional, pero sí, absolutamente disfuncional y contrario a los principios fundamentales del derecho electoral. No por casualidad, para este tipo de modificaciones la Constitución exige la mayoría absoluta de miembros de ambas Cámaras, no de una sola. Diputados no creo que llegue a tener los votos, además de todo.

—¿Qué opinión le merece la eximición de los jueces del pago de ganancias?

—Desde el punto de vista de los principios generales, el pago de ganancias no debería existir. Ahora, existiendo, los jueces deben ser iguales a todos, eso es una carga pública que si se exige a los jueces no debe ser tomada como un modo de intentar influenciar en la toma de sus decisiones. Sin embargo, la ocasión que se eligió para hacerlo fue claramente una manera de presionar a los jueces de parte de Cristina Fernández y en ese sentido me opongo totalmente. Una vez más el utilizar el cambio legal exclusivamente para lograr impunidad o para atemorizar, es algo muy negativo que está dentro del ADN del kirchnerismo, que hay que condenar.

—En relación a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su postura respecto de la cantidad de jueces y la ausencia de paridad de género?

—Respecto de lo primero, es un incumplimiento del Decreto 222/03 que para mí fue la mejor reforma institucional que hizo Néstor Kirchner, apenas asumió, y es precisamente esta posibilidad de la designación de los jueces de la Corte a través de un proceso participativo. No se cumplió con los plazos que allí se exigen para reemplazar a la doctora Helena Highton. Respecto de la paridad de género, me parece que es algo absolutamente deseable que tiene que venir acompañado de la idoneidad, no sólo de la condición, lo cual no es difícil porque Argentina tiene grandes juristas.

—¿Cómo evalua el resultado de la última elección del Consejo de la Magistratura?

—Creo que fue muy interesante el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la última reforma. Porque dió la posibilidad de una recomposición de su conformidad, con un equilibrio más o menos lógico entre los distintos estamentos que lo componen. Recordemos que lamentablemente, en las distintas leyes, inclusive la primera que es a la que se volvió, a pesar de que se habla de “equilibrio”, que es muy difícil definirlo, porque la Constitución no establece cantidades de cada uno de los cuatro estamentos que componen al Consejo, más del 40 % de esos estamentos son políticos. Pero en la reforma, que se hace a instancias de Cristina Kirchner en 2006, es todavía más absoluta la preeminencia del sector político el cual decide solo porque tiene siete miembros sobre trece. Con lo cual los dos actos fundamentales que le corresponden al Consejo de la Magistratura que son: la elevación de una terna para las designaciones yla facultad de acusar ante la comisión de acusación para la remoción de un juez, necesitan de dos tercios. Por lo que requieren por lo menos de un miembro afín al oficialismo para poder pasar, lo cual implica la captura de un órgano tan importante con lo que se transforma en un asistente del Poder Ejecutivo.

Por Tomás Rodríguez, Patricia Miranda y Patricia Manni.

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL