Presupuesto 2023 | Los jueces se resisten a pagar ganancias y hablan de "disciplinamiento"

La discusión del Presupuesto 2023 mantiene agitada la agenda en el Congreso de la Nación pero ahora también impactó en el Poder Judicial. Es que el Frente de Todos logró incorporar en el dictamen final un artículo que busca que todos los jueces paguen Impuesto a las Ganancias independientemente de cuando hayan ingresado. No es un debate nuevo pero si uno de los que más rispideces y resistencias genera.

Quienes se oponen al tributo no tardan en hablar de la intangibilidad de las remuneraciones, en referencia a un artículo de la Constitución Nacional que establece que los salarios no pueden ser disminuidos hasta el cese de sus funciones. También suman que la exención es un punto que juega de manera favorable a la independencia del Poder Judicial.

Pero la visión opuesta, en términos generales, no tarda en sostener que se trata de un privilegio. "No me vengan con la independencia judicial, a esta altura que no paguen es un privilegio inaceptable. La Sociedad evoluciona, antes no pagaban ganancias y ahora tienen que pagar. Creo que este es un tema que nos va a unificar en un criterio de estricta justicia", dijo este jueves 20 de octubre el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto al defender la incorporación de su artículo en el proyecto de Presupuesto.

Los cambios en el Presupuesto 2023: colegios privados, jueces y obras sociales

La propuesta del legislador fue informada en los últimos días al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Heller, y sostiene que "en el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados". El inciso que buscan que avance sostiene que ello se deberá computar "independientemente de la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones".

En términos simples, que todos los jueces y funcionarios judiciales paguen el Impuesto a las Ganancias. La aclaración sobre la fecha de nombramiento está estrictamente relacionada a una ley que se sancionó en 2017 y dispuso que sólo los jueces que ingresaran al Poder Judicial desde ese entonces hagan el tributo. Sin embargo se han presentado múltiples medidas cautelares en contra de eso y son pocos aquellos que perciben el descuento.

Jueces y Ganancias: los argumentos y qué puede pasar

Durante su exposición en la Comisión, el diputado autor de la propuesta reconoció que se trata de un debate que "tiene 80, 90 años de historia", e hizo un repaso rápido de los vaivenes jurídicos que atravesó la medida hasta lo establecido en la actualidad.

Marcelo Casaretto, el diputado que quiere que los jueces paguen Ganancias.

Más adelante en su relato subrayó que el hecho de que la mayoría de los magistrados y magistradas del país no paguen el impuesto tiene un costo importante para el Estado. Si bien Casaretto no hizo mención al tema, en el fondo la propuesta también es empujada por la necesidad de recortar el gasto en el marco del programa que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"De acuerdo a la planilla del Presupuesto eso significó un costo fiscal en 2021 en 55 mil millones de pesos, de 129 mil millones de pesos en 2022 y para el año que viene tendrá un costo de 237 mil millones", especificó en su exposición.

Sostuvo, a su vez, que "después de tantas décadas de discusión, con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quienes son los que tienen capacidad contributiva". Y agregó: "Si ganan un millón, dos millones, y no pagan el impuesto a las ganancias, tienen que empezar, eso tiene que ir el en Presupuesto".

Otro revés para Massa: la CC no le votará el Presupuesto

Si bien el texto del dictamen que el oficialismo quiere llevar a debate en recinto la semana que viene no fue firmado por la oposición, hay un clima de apoyo a la iniciativa, aunque en el Frente de Todos reconocen que pueden aparecer trabas durante el tratamiento en las que habrá que "dar pelea".

Fernando Carbajal es diputado nacional de Juntos por el Cambio. Ayer fue aplaudido por sus pares cuando después del discurso de Casaretto contó que mientras era juez federal en Formosa pagaba el Impuesto a las Ganancias. "Me parece bien, creo que si los trabajadores pagan, todos tenemos que pagar. Después hay que discutir si el impuesto debe aplicarse a los trabajadores en general, pero mientas el sistema esté así no hay razón alguna para que no paguen los jueces, los funcionarios ni los empleados del Poder Judicial", le respondió a PERFIL.

Ex juez federal y actual diputado: Fernando Carbajal, a favor de la propuesta.

El diputado opositor que apoya la iniciativa agregó que quienes se oponen al pago "lo quisieron vincular a la intangibilidad del salario que es una garantía constitucional" y explicó que a su entender bajo ese criterio "no podría existir un tributo que se aplique sólo a los jueces".

Sin embargo, marcó: "Cuando el tributo se aplica a toda la sociedad como pasa con Ganancias, no aplica, no rige. Sólo es un privilegio que el Poder Judicial se autoconcedió y que, a pesar de que la garantía es sólo para jueces, la vienen aplicando también a funcionarios y empleados que no la tienen".

Consultado sobre la postura en su bloque, respondió: "Todos lo apoyaron, el PRO también. Mi postura no es individual".

La visión de los jueces

Pero el tema es ríspido entre los jueces y juezas. En el edificio de Comodoro Py una gran parte de los magistrados se oponen históricamente a la medida y rechazan que se trate de un privilegio como sostienen aquellos que pretenden derogar la exención vigente hasta el momento.

En consultas realizadas por PERFIL a algunos integrantes de las diferentes instancias judiciales que trabajan en ese edificio varios respondieron que no estaban al tanto al detalle de la incorporación del artículo y uno dudó de que efectivamente se pueda llevar a la práctica la reforma. El motivo: en la actualidad "hay muchos amparos" que impiden el pago a quienes les corresponde por ley. Desde esa perspectiva no se descarta un escenario de judicialización en caso que el artículo de Casaretto sea parte de la ley.

Mauricio Macri: "Soy partidario de encarar en cambio de una vez y no gradualmente, en el tiempo"

Por fuera de los tribunales de Retiro, un conocido juez federal de la Provincia de Buenos Aires le dijo a este medio que está de acuerdo con que todos paguen el impuesto. De todos modos, marcó que hay un punto discutible y es cómo hacer que ese descuento no implique una drástica disminución salarial. "Ese es un punto por el cual se podría judicializar. Es probable que algún colega encuentre argumentos para dejarlo sin efecto en caso que se apruebe", dijo.

Otro de los jueces consultados, único federal en su provincia, opinó que la iniciativa busca "castigar" al Poder Judicial por no poder disciplinarlo y sumó que "es lo que pensamos la gran mayoría de nosotros".

Al desarrollar su análisis también opinó que "ningún asalariado debería pagar el impuesto" y calificó la incorporación del artículo de Casaretto como "una nueva medida sin mucho estudio".

Pero el rechazo no sólo lo expresan los jueces. Esta mañana, Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) se sumó al rechazo. En Modo Fontevecchia (Radio Perfil), sostuvo: "Quieren grabar con el impuesto a las ganancias no solamente a los jueces, si no a todo el poder judicial y a los ministerios. El salario no es ganancia".

A lo largo de esta mañana, en tanto, se espera un duro comunicado de rechazo por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) presidida por el juez Marcelo Gallo Tagle, según pudo saber este medio.

fl