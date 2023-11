Raúl Castells: "No descarto que haya saqueos en diciembre"

Raul Castells participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, en donde se refirió a La Libertad Avanza como una corriente pronazi en la Argentina. "Lo que está detrás de Milei es la casta militar, los grupos que se mueven con Victoria Villarruel", afirmó.

El excandidato a presidente también se refirió a la postura que va a mantener de cara al ballotage. "En mi opinión hay que votar en blanco o abstenerse", sostuvo Castells en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Cuál es la postura que ustedes van a tomar frente al balotaje?

—Nosotros veíamos con pena, con inmensa pena, que 40 años después se volviera a usar el discurso de la última dictadura militar, que el nazismo resurgiera en la Argentina, que no es un fenómeno local, sino de carácter internacional. Acá lo que ha habido es el surgimiento de una corriente nazi en la Argentina que nunca existió a nivel de esta magnitud, y donde están sectores de las grandes corporaciones económicas, pero centralmente lo que está detrás de Milei es la casta militar, los grupos que se mueven con Victoria Villarruel, son los que motorizan todo eso. A nosotros nos resultaba penoso volver a ver en la Argentina lo de Videla, lo de Massera. El hecho de que Massa haya sacado 3 millones y medio más de votos que hace 69 días en esta elección, creemos que no fue por el “Plan Platita” y demás. Lo hemos debatido en Asambleas con gente con la que integra nuestro movimiento, gente que está debajo de la línea de pobreza o debajo de la línea de indigencia. Y no ha sido el tema de la plata lo que inclinó la balanza, sino que lo que se generó fue una toma de conciencia. Porque percibieron, que eso era la dictadura, que eso era el nazismo. No es que nuestro pueblo esté conforme con este gobierno, sino que lo que genera es el rechazo a Milei. Nosotros constatamos en las dos elecciones que Milei no ha podido pasar el 20% del padrón electoral, unos 7 millones de votos. Dos personas de 10 lo apoyan, pero 8 sienten odio por él.

—Entonces, ¿usted va a votar a Massa?

—No, nosotros vamos a hacer un plenario y vamos a decidir entre todos. Mi opinión, a título personal, no del movimiento, es que hay que ir a un voto en blanco o a la abstención. No podemos apoyar al mismo gobierno que generó 40% de pobreza, 9% de indigencia, 150% de inflación anual, que ha llevado a niveles indecibles el sufrimiento para los más pobres. No decimos que sea lo mismo Massa que Milei, pero no podemos apoyar un gobierno que viene hambreando a nuestro pueblo a estos niveles. Luego, el eje central nuestro es que para nosotros no puede haber un gobierno nazi en la Argentina, que eso prácticamente ir a una guerra civil en este país.

—¿Votará en blanco?

—Blanco o abstención.

Raul Castells en el Ciclo de Entrevista de la Escuela de Comunicación.

—¿Usted podría sumarse a un espacio convocado por Milei?

—Un nazi nunca le ofrece a un "zurdo de mierda", como él nos califica, un Ministerio y demás. Solamente la basura que es y la desesperación que tiene no tiene reparo en ofrecernos a nosotros el Ministerio de Desarrollo Social. Si nosotros fuéramos gobierno, ¿cómo vamos a invitar a un nazi a que venga con nosotros? En cuatro programas donde nos cruzaron, sin saber nosotros, para debatir con gente de La Libertad Avanza, nos negamos a discutir con ellos. Nosotros planteamos que la amplitud democrática nuestra termina donde empieza el nazismo. Por más que ustedes sean todos de derecha, para nosotros no es problema hablar con ustedes. Pero si ustedes son nazis que reivindican el Holocausto, el asesinato de 6 millones de personas porque eran negros, homosexuales, judíos y demás, ya no podemos hablar. Si reivindican el genocidio de la dictadura militar de Videla y compañía, ¿nos vamos a sentar a charlar con ustedes a partir de semejante animalada?

—¿Es posible pensar en un estallido como el de 2001 por el crecimiento de la pobreza?

—Es imposible que media Argentina pase diciembre sin que haya respuesta del Estado. El 10 de diciembre tienen que cambiar de gobierno. Ahora, el gobierno que va a cambiar va a ser Alberto Fernández por Sergio Massa. Y entonces, acá no hay ni los 100 días de luna de miel, ni el periodo de gracia, ni esto que es lo otro, porque los que van a seguir son los que están. Entonces, no hay posibilidad, no es que es un amor nuevo, y vamos a ver cómo anda este, o el dicho "Escoba nueva barre bien" y demás. Acá se terminó la cuestión. Es un gobierno que está gobernando y haciendo pasar semejante grado de miseria. Nosotros no lo descartamos el hecho de nuevos saqueos pero a un nivel mucho mas alto como los que hubo luego de las PASO.

—¿Usted no descarta que vuelvan a haber saqueos?

—Absolutamente. Ahí se han enojado con nosotros, porque hemos salido a asumir políticamente que teníamos la responsabilidad de eso. Porque lo que planteaban eran, en casi todos los medios, están robando, vándalos, delincuentes, ladrones y demás, y metiendo presos cantidad de gente por todos lados. Nosotros salimos en defensa de todos ellos y demás.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas con estudiantes de Perfil Educación y le damos la posibilidad de cerrar el reportaje con un comentario final.

— Agradezco que me hayan invitado a este espacio que tiene la Escuela de Comunicación. Y quiero que pensemos en algo que le pasa a millones de argentinos y a mi mismo, $104.800.- pesos recibo yo como jubilado, lo pueden ver en el recibo. Calculen lo que sería su vida si ustedes tuvieran que vivir con esto. Y para las barriadas, en el pobrerío, todavía el que gana esto es un afortunado. Está visto que alguien que gana bien, gana más de 100.000 pesos, es un jubilado. Porque montones, ni soñando, llegan a ver este monto. De lo que hemos aprendido a lo largo de muchos años de militancia, 52, 53 años que tengo de militancia socialista, es que el pueblo argentino es capaz de aguantarse el grueso del año comiendo cada 24 horas la comida nacional, el guiso de arroz o fideo guisero con alita de pollo. Y a la noche tomar un mate cocido e irse a dormir. Pero no se aguanta pasar las fiestas navideñas sin tener comida en la mesa.

Por Alejandro Ninín, Matías Fidel Cacheiro y Pablo Cabrera​

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Escuela de Comunicación del Grupo Perfil