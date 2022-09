Rodolfo D’Onofrio: “No le pudieron demostrar corrupción a Carlos Menem”

Rodolfo D’Onofrio participó de una conferencia de prensa organizada por los estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, donde se refirió a una posible carrera política “yo no estoy eligiendo ningún espacio”. “Hay que tener un plan, un proyecto, hay que tener un equipo”. En referencia al expresidente Mauricio Macri reconoció “que tuvo la decisión de querer ser y armó un partido político” pero se diferenció afirmando que “de ahí a que yo tome como modelo lo que hizo Macri, no”.

El economista comparó la gestión del actual presidente de la Nación con la del expresidente Carlos Menem y consideró que “la diferencia es abismal, el gobierno de Menen transformó el país, el gobierno de Alberto Fernández, todavía estoy esperando a ver qué va a hacer”. También remarcó que la vicepresidenta está intentando captar peronistas “lo que está haciendo es una picardía muy grande, nunca la escuché cantar la marcha peronista, ni hablar de Perón, ahora está hablando de Perón y está logrando que el peronismo se le una”, comento D’Onofrio en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—Teniendo en cuenta su intención de participar en política. ¿Por cuál espacio se inclina para trabajar?

—No estoy eligiendo ningún espacio. Yo estoy como ciudadano planteando lo que planteaba cuando estaba en River, primero hay que tener un plan, un proyecto, hay que tener un equipo, después viene el presidente, el intendente, el jefe de una ciudad, el senador, quien sea. Me identifico con algunas cosas, creo que tiene que haber todo el mercado que sea posible y un Estado en lo que realmente sea necesario. Necesitamos tener una justicia independiente y tenemos que tener también un Banco Central independiente, hay que tener equilibrio fiscal. Si no tenés las cuentas equilibradas pasa lo que nos está pasando donde la Argentina permanentemente está teniendo que devolver créditos o pidiendo la refinanciación o diciéndole "no le vamos a pagar". Debe haber pocos países que hayan tenido tantos defaults como el nuestro. y eso no me gusta a mí como persona. No me quiero encasillar en que soy de tal partido político porque nunca estuve afiliado a ningún partido político, siento como cualquier ciudadano que tengo un problema con los que están en la política. Por qué no se ocupan de los problemas que tenemos, incluso están teniendo grieta dentro de cada uno de los propios movimientos, y si no, aparecen los que quieren hacerse más malos o quieren hacer más grieta para identificarse de que ellos son los que pueden llegar.

—¿Estaría dispuesto a seguir los pasos de Mauricio Macri que pasó de dirigir un club a meterse en la política?

—Cada uno tiene su forma, le reconozco a Mauricio Macri que tuvo la decisión de querer ser y armó un partido político, hizo todo. Yo puedo coincidir o no con lo que hizo en los cuatro años que gobernó, pero es otra discusión. De ahí a que yo tome como modelo lo que hizo Macri, no. Estoy hablando como modelo para llegar a ser presidente de la Nación. Los que estamos en estos clubes de fútbol tenemos un alto grado de conocimiento, el grave problema que tienen los políticos más de una vez, es que los conozcan, hacerte conocer es un tema difícil.

—¿Qué cosas debe tener un dirigente deportivo?

—Lo que tiene que tener un dirigente deportivo es lo mismo que en una mutual, que en una sociedad de fomento, gente que tenga capacidad de gestión, que tenga, antes de llegar al club, un proyecto, hay que estar rodeado de los mejores. Siempre decía que quería que las personas que me acompañen en River fueran gente que yo pudiera invitar a mi casa, donde entran los que tienen los mismos principios que tengo yo. Quiero que haya honestidad, transparencia, que haya verdad, que se hable

—¿Tiene la intención de ser presidente de la AFA?

—En la AFA ahora tenés un presidente que va a estar por cuatro años más. Así que no hay ninguna posibilidad de que yo sea presidente de la AFA.

—¿Qué opina sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner sea condenada en la causa vialidad?

—Yo no sé si Cristina va a ser juzgada y va a tener una condena, eso se lo dejo a los abogados y a los jueces. De ninguna manera puedo dar una opinión y me parece que hasta Cristina misma se está adelantando, porque hasta ahora hay un fiscal que denunció y en la Justicia hay todo un proceso. De ese proceso de Justicia veremos que resuelve, cómo termina.

—¿Usted cree que la vicepresidenta estaría tratando de rearmar el peronismo para escudarse en él?

—No sé si escudarse, lo que está haciendo es una picardía muy grande, nunca la escuché cantar la marcha peronista y ni hablar de Perón. Ahora está hablando de Perón, y lo que están logrando es que el peronismo se le una, lo veo como un hecho político ya que falta un año para las elecciones y está buscando de llevarse al peronismo junto con ella. No sé si ese peronismo realmente la sigue o no, porque vos vas a encontrar a los gobernadores, los intendentes, pero no sé si la gente, eso lo vas a probar cuando votemos.

—¿Usted cree que no es peronista?

—Que ella pertenece al peronismo, que militó y tuvo que ver con el Partido Justicialista, no me cabe ninguna duda, pero a mi memoria, es que durante muchos años la palabra “Perón” no se la escuché y nunca la escuché cantar la marcha peronista. Y ahora la escuché, ahora lo hace, por eso creo que es de una gran habilidad política. A mí lo que me llama la atención del peronismo es que no aparezca un peronista pensando algo diferente a lo que piensa Cristina. Siempre hablamos de Cristina, pero ella es una líder de un grupo de gente, pero me llama la atención que en el peronismo no apareció alguien que tenga también un liderazgo fuerte y represente a un sector del peronismo. Deben tener algunas ideas diferentes, porque el peronismo tiene un espectro muy amplio al ser un movimiento. El peronismo siempre fue un movimiento, no un partido político, y los movimientos representan lo que la sociedad, de alguna manera, está pidiendo en ese momento, me llama la atención que no aparezca nadie

—¿Está de acuerdo con la policía que puso Larreta alrededor de su casa?

—Yo creo que la seguridad tiene que ser preventiva. La policía, quien fuera, tiene que prever, creo que hay un tema de la inseguridad que vivimos, que tiene mucho que ver con la falta de prevenir las cosas. Para prevenir hay que darle poder a la policía y la justicia debe tener muy claro que tiene que haber sanciones. Tampoco estoy de acuerdo con los que van y hacen ahí cañita voladora, ahí vive gente, ahí hay ciudadanos como en cualquier otro lugar, puede ser en Caballito, puede ser en Ramos Mejía, puede ser cualquier lado no hagamos una distinción de que esto es Recoleta. Eso es propaganda política.

—¿Cómo definirías el Gobierno de Carlos Menem y el de Alberto Fernández?

—La comparación es abismal. El gobierno de Menen transformó el país y al gobierno de Alberto Fernández, todavía estoy esperando a ver qué va a hacer.

—¿Usted cree que Menem fue el mejor presidente desde 1983?

—No. De la democracia para acá, yo creo que fue el mejor gobierno.

—¿Qué opina de las causas de corrupción durante el gobierno de Carlos Menem?

—En las causas de corrupción de Carlos Menem, no le pudieron demostrar corrupción a él. Lo que tuvo es el problema del tema de las armas, pero no de un hecho de corrupción, eso nunca. Creo que Menem transformó la economía del país. El mismo Néstor Kirchner cuando llegó para poder hacer todo lo que hizo, necesitó que la década anterior ocurriera lo que ocurrió. Teléfono no teníamos, tenías que comprar un departamento con teléfono para tener uno, el campo no tenía tecnología, no tenía nada, Argentina fue insertada en el mundo. No teníamos inflación. Si hubo muchas cosas que no funcionaron y evidentemente son mejorables. Pero de ahí a que yo haga una defensa jurídica, no. Estoy cansado y vale esto para Néstor Kirchner como para Menem y Alfonsín, para cualquiera. Siempre estamos hablando del pasado y yo quiero que me hablen del presente y futuro.

—¿Qué le sugiere la figura de Javier Milei?

—Javier Milei es un joven que ha representado a quienes no están conformes con, como lo que él llama, "la casta política". Es decir que no está conforme con la representación de quienes hoy están en las distintas coaliciones o partidos políticos. Si hubiera aparecido un joven de izquierda, también hubiera tenido la misma cantidad de votos. No creo que el que lo esté votando, tengan muy en claro que son conceptos de la macroeconomía, hay más un rechazo a quienes representan hoy a la política, entonces Milei lo que representa es el inconformismo, sobre todo los más jóvenes que están cansados ​​de todo esto que vemos, todas estas peleas, todas estas discusiones. Ahora, hay ciertas cosas que le debe gustar a la gente o a los jóvenes, a mí no me gusta, que es que al adversario lo bastardees, lo insultes. Esto no lo acepto ni de él, ni de nadie, estando con River jamás traté mal a Boca, puede haber una broma, una pequeña cosa, pero siempre traté de que estuviéramos juntos todo el tiempo, porque no soy partidario de la grieta bajo ningún punto de vista y soy partidario del respeto siempre al que piensa distinto.

—¿Usted cree que existe el concepto de “la casta política” que pregona el dirigente libertario?

—No sé si la palabra es casta, a los políticos lo que les está pasando es que se encierran y no escuchan, y no se dan cuenta de lo que le está pasando a la sociedad. No puedo creer que en un momento como el que estamos viviendo, dónde el hambre, la inflación, la inseguridad, la falta de educación, todo lo que nos pasa, nadie hable de ello. En la oposición hoy, están tratando de ver quién de cada uno de ellos es el más opositor de todos y el que más tenga que criticar a Cristina, entonces, de esa manera se van a destacar. Así no es, así no solucionamos nada, de los dos lados escucho disparates.

Por Guillermina Rizzo, Jorge Gutiérrez, Alan Rojas.

Estudiantes de Periodismo Perfil Educación

Escuela de Comunicación