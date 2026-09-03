Arqueólogos afirman haber identificado el lugar preciso donde la Biblia sitúa el milagro de Jesús caminando sobre las aguas

Un equipo internacional de investigadores halló en las orilla del Mar de Galilea, Israel, los restos de una antigua estructura que coincide geográficamente con el sitio exacto donde los relatos bíblicos ubican al pasaje de Jesús caminando sobre las aguas. El hallazgo rescata ruinas sumergidas y vestigios arquitectónicos del siglo I.

El descubrimiento se centra en un antiguo costero conocido como Betsaida, un pueblo de pescadores mencionado en los textos sagrados. Según los análisis preliminares, la combinación de estudios topográficos avanzados y excavaciones subacuáticas permitió identificar embarcaderos y estructuras portuarias.

Túnel bajo el Estrecho de Magallanes: dónde construirían este ambicioso megaproyecto

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los datos y la evidencia de campo sugiere que la franja costera era el epicentro de la actividad náutica y pesquera durante la era del Segundo Templo. Los arqueólogos encargados explicaron que la ubicación física encaja con los relatos de Mateo, Marcos y Juan: describieron a los discípulos navegando en medio de una marejada.

La investigación sacó a la luz monedas de la época romana, restos de cerámica del siglo I y potentes bases de piedra que componían los muelles de le época. Estos elementos refuerzan la hipótesis de que el lugar representaba un punto neurálgico para la navegación regional en la antigua provincia de Judea.

El descubrimiento se centra en un antiguo costero conocido como Betsaida, un pueblo de pescadores

Especialistas en topografía bíblica señalaron que los constantes movimientos de las placas tectónicas en el valle de Rift de Jordán alteraron el flujo hídrico y la línea de costa original del lago de Tiberíades.

La reconstrucción del escenario geográfico aporta información valiosa para los historiadores que buscan comprender el contexto socioeconómico en el que operaban las comunidades pesqueras del siglo I.

Por otro lado, la correlación entre la localización de las ruinas y los textos antiguos permite a los analistas revisar la cartografía del período romano. Varios académicos independientes subrayan que la precisión geográfica de los manuscritos queda revalidada por los estratos arqueológicos desenterrados.

Tres ciclones avanzan en simultáneo sobre el océano Pacífico, impulsados por el fenómeno El Niño

El proyecto de excavación continuará en las próximas temporadas con el fin de delimitar la extensión total del puerto y recuperar material orgánico susceptible de datación por carbono 14.

El equipo multidisciplinario anticipa que nuevos análisis de sedimentación podrían arrojar datos sobre las condiciones meteorológicas y las tormentas repentinas características de la zona en tiempo bíblicos.