Cómo es el potente cohete Falcon Heavy con el que la NASA lanzó el telescopio Roman

La NASA lanzó este domingo el telescopio espacial Nancy Grace Roman desde el Centro Espacial Kennedy en el Cabo Cañaveral con el objetivo de confeccionar un mapa cósmico y resolver enigmas sobre la energía oscura. El observatorio partió rumbo al punto Langrange 2 (L2), propulsado por el cohete Falcon Heavy de la empresa Space X.

Para concretar la puesta en órbita de este instrumento de alta precisión, la agencia espacial confió en el Falcon Heavy. Esta plataforma es una lanzador de carga pesada constituido por tres núcleos primarios acoplados en paralelo, equivalente a tres cohetes Falcon 9 integrados.

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La configuración le permite generar un empuje masivo al despegue de más de 5 millones de libras, impulsando la nave con una fuerza colosal. A su vez, la arquitectura del vehículo de lanzamiento destaca por su motores Merlin 1D distribuidos estratégicamente en la base de los tres propulsores.

Los componentes funcionan mediante una combinación de keroseno de grado de aviación (RP-1) y oxígeno líquido superenfriado, lo que permite una combustión sumamente eficiente y controlada por la computadora a bordo.

El diseño estructural del lanzador incluye una gigantesca cofia de protección aerodinámica en la parte superior, fabricada con un compuesto de fibra de carbono. Esta cápsula alberga y resguarda al telescopio de las vibraciones, el calor friccional y la presión acústica durante el traspaso de las capas densas de la atmósfera terrestre.

El observatorio Nancy Grace Roman partió rumbo al punto Langrange 2 (L2)

Uno de los aspectos mecánicos clave de la plataforma reside en el encendido de la segunda etapa del cohete, equipada con un único motor Merlin adaptado al vacío espacial. Tras separarse de los propulsores, el motor ejecutó dos maniobras de encendido coordinadas para acelerar al observatorio hacia su trayectoria.

Además del rendimiento del lanzador, la misión integra tecnología internacional en el instrumental. Diversos medios canadienses detallaron que numerosas cámaras y componentes avanzados del observatorio fueron diseñados y ensamblados en Montreal.

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Las imágenes transmitidas mostraron la majestuosa elevación del vector espacial sobre la costa de Florida. La trayectoria inicial transcurrió según los parámetros óptimos establecidos para las distintas bases de control terrestre.

La nave espacial transporta la cámara Wide Field Instrument (WFI) de 300 megapíxeles y un espectrómetro de coronógrafo avanzado. Estos sensores permitirá al telescopio fotografiar franjas de firmamento 100 veces más amplias que las capturadas por el telescopio espacial Hubble.