Cómo es el tratamiento argentino para la presbicia y la hipermetropía que fue aprobado por la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó recientemente en ese país un tratamiento no invasivo para evitar el deterioro de la visión por presbicia e hipermetropía de forma efectiva y no invasiva.

Se trata de un medicamento en gotas que en Argentina utiliza hace décadas el médico especialista en oftalmología, Alejandro González Santos (MN 47737), algo que empezó a desarrollar a raíz de su experiencia en el tratamiento del glaucoma en el Hospital Oftalmológico Pedro Lagleyze, donde descubrió que esa droga también era beneficiosa contra la presbicia y la hipermetropía.

“Sin duda, esta decisión será imitada por los entes reguladores de otros países y conducirá así, a lograr el objetivo que nos propusimos hace muchos años en la Argentina; esto es, prevenir, detener y/o rehabilitar la presbicia”, escribió González Santos al comunicar la novedad en su página web.

En ese sentido, el especialista reiteró su intención de “desterrar la creencia tradicional de que la presbicia es simplemente una manifestación de la vejez y que debe ser asumida sin posibilidad de intentar otro camino”.

Qué se sabe sobre la presbicia y la hipermetropía: cómo afectan a la visión de las personas

La presbicia es un defecto visual que se manifiesta después de los 40 años en la gran mayoría de las personas por dificultad creciente en la capacidad de enfocar objetos próximos.

En tanto, la hipermetropía es una enfermedad hereditaria del desarrollo del globo ocular que suele manifestarse antes de los 40 años “por dificultad progresiva en la capacidad de enfocar objetos, tanto próximos como lejanos”.

En ambos casos suele recomendarse el uso de anteojos y, a medida que progresa el deterioro, debe incrementarse ese aumento.

Presbicia e hipermetropía pueden tratarse con cirugía y también con tratamientos no invasivos.

Actualmente existen tratamientos quirúrgicos muy efectivos para tratar la hipermetropía y la presbicia con láser y con implantes de lentes intraoculares. No obstante, no todas las personas son aptas para estos tratamientos, o no desean someterse a prácticas invasivas.

Cómo es el tratamiento no invasivo para la presbicia y la hipermetropía

González Santos, dedicado a la prevención de problemas visuales y quien trabaja desde hace más de 30 años en la investigación y desarrollo de tratamientos médicos para la presbicia y la hipermetropía, empezó a investigar sobre el uso de gotas para tratar esas enfermedades años antes de utilizar implantes intraoculares y láser.

A partir del cuidado y seguimiento de las personas en tratamientos de glaucoma y mediante estudios de la agudeza visual con diversos medicamentos para esa enfermedad, llegó a la conclusión de que quienes reciben un principio activo denominado pilocarpina son los más favorecidos en la agudeza visual de cerca.

La pilocarpina, estableció entonces el especialista, no solo se puede utilizar para el tratamiento del glaucoma, sino también para el tratamiento de otras enfermedades como primera opción.

La pilocarpina, además de para el tratamiento del glaucoma es beneficiosa para casos de presbicia e hipermetropía.

Este tratamiento consiste en gotas que muestran una efectividad y tolerancia a largo plazo, además de una mejora en la calidad de visión y de vida en las tareas habituales de quienes tienen esta condición.

La práctica comenzó a difundirse y a aplicarse en muchas ciudades de la Argentina. Al tratamiento medicamentoso de la presbicia se lo reconoce mundialmente como el “tratamiento argentino” por ser el primer país donde se lo aplicó ampliamente, y la oftalmología de nuestro país es pionera en la investigación de estos tratamientos.

En Estados Unidos, un laboratorio obtuvo recientemente la aprobación para la comercialización del primer tratamiento con medicamentos para la presbicia, y otros laboratorios están trabajando con el mismo objetivo, lo que apunta a que en los próximos años sean más las terapias de este tipo para problemas como la presbicia y la hipermetropía.