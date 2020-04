Coronavirus: ¿eliminar los murciélagos es la solución al contagio de este tipo de virus?

Muchos apuntan a que el inicio de esta pandemia tuvo como protagonista a un murciélago que le transmitió por primera vez la enfermedad a un humano, y a partir de ahí se comenzó a propagar el coronavirus hasta llegar a todo el mundo. Estos animales también estuvieron relacionados al SARS, y ante la situación alarmante, algunos piden la exterminación de la especie.

El director del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de Argentina, Roberto Chuit, entrevistado por el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, en el último programa del ciclo Periodismo Puro que se emitió por Net TV, analizó a los murciélagos como transmisores de enfermedades y el consumo de animales exóticos y salvajes, que se promueve principalmente en China, donde se originó el COVID-19.

Chuit, que también es directivo de la Academia Nacional de Medicina, aseguró que "muchos de estos virus o parásitos tienen receptores específicos y que hacen efectores específicos a determinadas especies. Eso implica que puede afectar a una determinada especie sin que se produzca el salto a los humanos. Lo que se ve es que hay algunos receptores en algunas condiciones que son compartidos por diferentes especies. A partir de esas circunstancias es que se dan saltos adaptativos entre o interespecies. Este es el primero que al hacer un salto tan importante afectó a tanta cantidad de población, fue el único que puso al mundo en jaque o en alerta. El SARS y los otros virus son muy limitados".

Hay millones de murciélagos en Buenos Aires y aumenta el temor en la cuarentena

"La rabia paresiante, que es producida por otro virus, también está asociada a murciélagos. El murciélago es un vector que está muy distribuido y que funciona como receptor de muchos virus. Más que un transmisor es un “portador de”. Al ser consumido, infecta a través de sus efluvios. La rabia también es transmitida a los perros por comer un murciélago".

En cuanto a si el murciélago es el animal que transmite la mayor cantidad de virus, el experto respondió: "Está asociado a varias enfermedades". Pero fue tajante al hablar sobre la posibilidad de eliminar la especie o reducir la cantidad.

La entrevista de Jorge Fontevecchia a Roberto Chuit:

"El murciélago como especie también es necesaria. Al ser un depredador y alimentarse de insectos, consume a otras. El punto está en cómo logramos un equilibrio entre las especies. Si eliminamos al murciélago tendremos el crecimiento de otra especie que tal vez hoy no es un problema pero puede serlo en un futuro. El murciélago está, transmite ciertas enfermedades; pero si nosotros tomamos el cuidado pertinente, no nos alimentamos de él o no hacemos una vida asociada a estos animales, es necesario. Debemos trabajarlo. No creo que la desaparición de una especie solucione el problema sino que nos va a acarrear otras dificultades. Por ejemplo, en ciertas cuevas o lugares escondidos hay murciélagos donde otros vectores se están alimentando de la sangre de estos roedores y les permite sobrevivir. Entre reducir la cantidad y eliminarlos definitivamente hay un camino muy pequeño", sentenció.

El Equipo de Investigación de Perfil Educación consultó a varios especialistas que también coincidieron en que eliminar la especie no es la solución. El Programa de Conservación de los Murciélagos en Argentina tiene un protocolo nacional para la exclusión de murciélagos, donde expresan que "no hay razones para erradicarlos porque no constituyen amenaza alguna. A pesar de no ser animales agresivos ni peligrosos en su comportamiento normal, los murciélagos son animales a los que muchas personas temen y desean excluir de las construcciones. Este temor se debe a mitos, falsas creencias y falta de información".

Roberto Chuit con Fontevecchia desarma las teorías conspirativas sobre el coronavirus

El documento de la organización que protege a los murciélagos también destaca la importancia de estos animales: "La presencia de murciélagos es necesaria en ciudades y campos ya que desempeñan un rol ecológico clave, consumen un gran número de insectos, y ayudan en el control de especies transmisoras de enfermedades al hombre y al ganado".

Asimismo, el PCMA agrega una importante aclaración sobre patologías transmisibles: "Aunque pueden enfermar de rabia y contagiarla, es importante destacar que esto puede suceder con muy baja frecuencia pero exclusivamente por contacto directo entre su saliva infectada y una herida abierta, mucosas, o por medio de una mordedura; además es extremadamente raro que ocasionen brotes rábicos".

En relación a la reproducción de los animales, uno de los expertos consultados por el Equipo de Investigación de Perfil contó que la mayoría se reproducen una o dos veces al año y tienen una sola cría. Es por ese motivo que los murciélagos no se pueden considerar como una plaga, por el tipo de reproducción.

En la Argentina hay millones de murciélagos. Habitan en edificios de más de siete pisos y crecieron un 40% los pedidos de fumigación en Buenos Aires. Se los denomina "tadarida brasiliensis" y son insectívoros, pero pueden morder y contagiar rabia. Hay 67 especies en todo el país y dos son "vampiros", que se alimentan de sangre.

ED/MC