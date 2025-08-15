Especialistas de la Universidad de Edimburgo realizaron una autopsia cerebral a 25 gatos que, en vida, habían presentado síntomas de demencia como confusión, trastornos del sueño e incremento en la vocalización.

La investigación, respaldada por Wellcome y el Instituto de Investigación de la Demencia de Reino Unido, fue publicada en la revista European Journal of Neuroscience. Participaron científicos de las Universidades de Edimburgo y California, del Instituto de Investigación de la Demencia de Reino Unido y de Scottish Brain Sciences.

Cada vez más argentinos eligen compartir el hogar con gatos | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué determinaron los especialistas

Durante el estudio, los expertos detectaron una acumulación de beta-amiloide, una proteína tóxica característica de la enfermedad de Alzheimer. El hallazgo fue calificado como un “modelo natural perfecto para el Alzheimer”, lo que podría contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos para seres humanos.

"La demencia es una enfermedad devastadora, ya afecte a humanos, gatos o perros", señaló el doctor Robert McGeachan, director del estudio en la Real Escuela de Veterinaria de la Universidad de Edimburgo.

El científico destacó las similitudes entre la demencia felina y la enfermedad de Alzheimer humana, lo que abre la posibilidad de probar tratamientos prometedores que beneficien tanto a personas como a mascotas que envejecen.

Las imágenes microscópicas de gatos mayores con demencia mostraron beta-amiloide acumulada en las sinapsis, las conexiones entre las células cerebrales.

Un modelo valioso para estudiar la demencia

Según los investigadores, los gatos podrían ser un modelo natural clave para entender mejor el Alzheimer. A diferencia de los roedores modificados genéticamente, que no desarrollan demencia de forma natural, los gatos sí presentan estos cambios, lo que ofrecería un modelo más preciso para el estudio.

McGeachan afirmó que esta similitud beneficia a ambas especies y a sus cuidadores, ya que permite investigar de manera más realista el desarrollo y tratamiento de la enfermedad.

Beneficios para los gatos y sus dueños

Los especialistas resaltaron que comprender la demencia felina permitirá encontrar la mejor forma de tratarla, lo que beneficiará a gatos, dueños, personas con Alzheimer y sus familias.

La doctora Danielle Gunn-Moore, experta en medicina felina de la Facultad de Veterinaria de Edimburgo, concluyó que el estudio no solo ayudará a tratar el Alzheimer humano, sino también a comprender y abordar la demencia en gatos.

Con información de la BBC Mundo

MC/ff