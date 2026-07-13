Eärendil-1, el satélite “espejo” que aprobó EE.UU., capaz de reflejar luz solar e iluminar la Tierra

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. aprobó al desarrollo de Eärendil-1, un innovador proyecto conocido como satélite “espejo”, diseñado para reflejar la luz solar hacia determinadas regiones del planeta. La iniciativa busca demostrar el potencial de una nueva generación de tecnologías orbitales, capaces de prolongar la iluminación natural en horarios nocturnos a través de sistemas automatizados capaces de compensar el movimiento constante alrededor del planeta.

La innovadora herramienta espacial que busca ampliar la utilización del espacio con fines científicos y tecnológicos, estará equipado por un reflector de 18 metros y podría iluminar áreas de 5 a 6 kilómetros de diámetro durante breves lapsos de tiempo.

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El Gobierno de EE.UU autorizó a la compañía aeroespacial norteamericana Reflect Orbital a desplegar un satélite de prueba a unos 625 kilómetros de altitud y, su principal meta consiste en evaluar su viabilidad técnica del reflector de película ultradelgada y alta reflectividad.

Satélite “espejo”, Eärendil-1

Los responsables del proyecto sostienen que el objetivo principal es explorar nuevos usos para la iluminación artificial desde el espacio y validar el funcionamiento de la tecnología en condiciones reales, antes de evaluar posibles aplicaciones a gran escala.

¿Cuáles serán las contribuciones del satélite Eärendil-1 a la exploración orbital?

- Brindar iluminación temporal en zonas afectadas por desastres naturales cuando la infraestructura eléctrica resulte dañada.

-Favorecer operaciones de búsqueda y rescate durante la noche.

- Apoyar investigaciones científicas en regiones remotas.

- Evaluar futuras aplicaciones para actividades industriales o de infraestructura que requieran iluminación adicional.

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Eärendil-1: el satélite espejo y el equipamiento que le permitirá reflejar la luz solar hacia la Tierra

Uno de los aspectos más novedosos del satélite espejo Eärendil-1 es su equipamiento.Contará con un sistema de espejos ultralivianos y altamente reflectantes, capaces de desplegarse una vez que la nave alcance su órbita. Estas superficies fueron diseñadas para maximizar el reflejo de la luz solar y dirigirla hacia zonas específicas mediante mecanismos de orientación de alta precisión.

El sistema incorpora sensores estelares, giroscopios y tecnología de control de actitud que permiten ajustar continuamente la posición del satélite para mantener el ángulo adecuado de reflexión. Además, dispondrá de paneles solares para alimentar sus sistemas electrónicos y de comunicación con las estaciones terrestres.

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Construcción del satélite de prueba de la compañia Reflect Orbital

El desarrollo de Eärendil-1 también generó interrogantes entre especialistas en astronomía y medio ambiente. Algunos investigadores señalaron que una eventual utilización masiva de este tipo de satélites podría incrementar la contaminación lumínica y afectar las observaciones astronómicas, además de alterar determinados ecosistemas sensibles a los ciclos naturales de luz y oscuridad.

Por ese motivo, cualquier avance futuro dependerá de evaluaciones técnicas, ambientales y regulatorias que determinen el impacto de la tecnología antes de su implementación a gran escala.

PM / ds