Un mapa interactivo suizo revela que la mitad de los glaciares colapsará para 2100

Un equipo internacional de la ETH Zúrich presentó un mapa interactivo que proyecta que la mitad del hielo mundial podría colapsar para el año 2100. El proyecto expone con precisión cómo el calentamiento global extinguirá miles de masa de hielo en las próximas décadas si no se frena de la emisión de gases de efecto invernadero.

La plataforma digital, denominada Global Glacier Extinction Explorer, permite buscar más de 200.000 glaciares individuales en toda la Tierra para comprobar su fecha aproximada de desaparición. La herramienta fue diseñada como una advertencia directa a los gobiernos y comunidades locales, trayendo complejas proyecciones matemáticas en un mapa.

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El investigador principal del proyecto, Lander Van Tricht, explicó que las métricas globales suelen resultar abstractas para la sociedad civil. Por este motivo, la plataforma busca que cada persona pueda verificar la masa de hielo de su región y comprender el impacto directo.

Los modelos matemáticos presentados demuestran que la desaparición pico de glaciares ocurrirá a mediados de siglo. Bajo un escenario de calentamiento global acotado a 1,5 °C, el planeta perdería unos 2.000 glaciares por año hacia el 2041.

El mapa en los Alpes europeos

Sin embargo, si la temperatura media sube 4 °C por encima de los niveles preindustriales, la tasa de extinción alcanzará los 4.000 glaciares anuales hacia mediados de la década de 2050. Los números reflejan una pérdida masiva que amenaza el suministro de agua dulce de millones de personas a nivel internacional.

El estudio enfatiza que los pronósticos también son procesos que están verificando en tiempo real. Durante la temporada estival de 2026, los Alpes europeos sufrieron pérdida de masa helada extremadamente acelerada debido a las olas de calor y pocas nevadas invernales.

El rojo oscuro indica que un glaciar ya se ha extinguido, mientras que el naranja sugiere que se extinguirá entre 2027 y 2041

Un caso citado por el informe es el glaciar Bella Tola en Suiza, declarado oficialmente extinto en agosto de 2026, tras desaparecer casi por completo. Este evento ocurrió dentro de la ventana temporal proyectada por el modelo entre 2026 y 2029.

Junto al caso de Bella Tola, la masa glaciar Urirotstock en los Alpes suizos también se extinguió de forma irreversible este verano. Al respecto, el coautor del estudio, Harry Zekollar,i aclaró que la pérdida de hielo responde especialmente a la acumulación sostenida de décadas de déficit de nieve y temperaturas elevadas.

El panorama proyectado demuestra que si las emisiones se reducen para sostener el límite de 1,5 °C de calentamiento, casi el 50% de los glaciares actuales sobrevivirán para 2100. En cambio, bajo un escenario de 2,7 °C de incremento térmico, la supervivencia caerá a un solo 20%, mientras que si el planeta alcanza una subida de 4 °C, sobrevivirá menos del 10% de la masa glaciar de la Tierra.

Si el punto es azul claro, indica que el glaciar es uno de los pocos que sobrevivirán hasta el año 2100

El trabajo indica que la diferencia regional es abismal: en los Alpes europeos, por ejemplo, subsistirían unos 110 glaciares con +2,7 °C, pero apenas unos 20 si la temperatura sube 4 °C.

Los autores aclararon que las fechas mostradas en el sitio representan proyecciones probabilísticas. La durabilidad de cada bloque de hielo depende del volumen inicial, la orientación geográfica, la elevación y el microclima local de la cadena montañosa en la que se ubica.