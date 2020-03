Especialistas llaman a no automedicarse con cloroquina ni hidroxicloroquina por Covid-19

por Florencia Ballarino

En medio del aumento de casos de coronavirus en Argentina, expertos argentinos llamaron a no comprar ni consumir los fármacos cloroquina e hidroxicloroquina sin una real indicación médica. “Hasta hoy no existe evidencia científica suficiente que demuestre que estos medicamentos sirven para prevenir o tratar infecciones por Covid-19”, aseguraron.

La cloroquina es un antipalúdico utilizado desde hace varias décadas contra la malaria, una enfermedad causada por un parásito y transmitida por un mosquito. Existe un derivado, la hidroxicloroquina, que se administra en las enfermedades articulares de origen inflamatorio, como la artritis reumatoidea. En Argentina, cuatro laboratorios lo comercializan en cajas de 30 a 60 comprimidos de 200 miligramos en valores que van de $ 750 a $ 2.500.

En la última semana, farmacéuticos manifestaron su preocupación al advertir un aumento de la demanda de estos medicamentos. “Se está comprando hidroxicloroquina en forma masiva. Tengo colegas que venden de a diez cajas y hasta sin receta. Me preocupa que en los chats de mamis recomiendan stockear este medicamento como en su momento pasó con el Tamiflú”, sostuvo una profesional que pidió mantener en reserva su nombre.

María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, confirmó a PERFIL que las farmacias se están por quedar sin stock. “En la Argentina hay una producción pequeña de estos medicamentos en función de los pacientes que lo consumen por sus patologías. Y al agolparse tanta gente, me preocupa que nos estamos quedando sin esa droga para quienes realmente la necesitan”, afirmó.

Los expertos advierten que el uso de cloroquina e hidroxicloroquina sin una correcta indicación médica puede causar efectos secundarios graves, como alteraciones cardíacas, sanguíneas y hepáticas, pérdida de visión y problemas neurológicos. “Son medicaciones peligrosas si la gente las toma por su cuenta. La hidroxicloroquina puede producir arritmias y trastornos graves en el corazón, incluida la muerte, si se toma sin control”, advirtió Omar Sued, presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología.

De hecho, en Estados Unidos después de las declaraciones de Donald Trump acerca del medicamento como “un regalo del cielo”, un hombre murió en Arizona al ingerir fosfato de cloroquina y dos personas fueron internadas en Nigeria tras intoxicarse con el fármaco.

Investigación. Hasta el momento no hay estudios claros y rigurosos que se hayan realizado para probar o refutar que la cloroquina es efectiva contra el Covid-19, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Solo hay dos estudios, uno en China y otro en Francia, observacionales y con poca cantidad de pacientes. El más difundido es el trabajo del polémico médico francés Didier Raoult, director del Hospital Universitario de Enfermedades Infecciosas de Marsella.

“El estudio que promocionan los franceses tiene solo 36 pacientes, no tenía como objetivo primario evaluar la combinación de hidroxicloroquina más azitromicina, de modo que no se puede sacar una conclusión. Y la verdad es que no hay resultados contundentes en términos de disminución de mortalidad, solo hay una potencial disminución del tiempo de estadía en el hospital pero nada más. Es realmente muy malo”, sostuvo Waldo Belloso, médico infectólogo y farmacólogo clínico. “Nadie puede salir a decir que tiene la cura para el coronavirus. Hay buenos indicios para generar hipótesis de investigación pero de ninguna forma para promover que esto se utilice de manera masiva”.

Ante la falta de un tratamiento efectivo contra el Covid-19, en todo el mundo comenzaron distintas investigaciones con diferentes antivirales y también con hidroxicloroquina. De hecho, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó que se empezó a probar el antipalúdico en tres pacientes internados en el Hospital Posadas en el marco del megaensayo clínico Solidarity, lanzado por la OMS (ver recuadro).

Los expertos aclaran que se utiliza hidroxicloroquina como tratamiento intrahospitalario en los casos severos de Covid-19 y en el marco de un ensayo clínico para comprobar efectividad, como señalan las Guías de abordaje Terapéutico del Ministerio de Salud de la Nación. “Pero en pacientes que están en el otro extremo, que podrían pasar la enfermedad en su casa porque no tienen un cuadro grave y tienen una buena oxigenación, de ninguna manera hay que utilizar estos medicamentos”, concluyó Carlos Luna, ex presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

Comienza ensayo en el Posadas

Tal como adelantó PERFIL, Argentina participará del megaensayo clínico Solidarity, lanzado por la Organización Mundial de la Salud, para hallar un tratamiento efectivo contra el coronavirus. El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que en el Hospital Posadas se comenzó a probar en tres pacientes la hidroxicloroquina. “Es un sanador contra la malaria y el lupus, que se dice que tendría un efecto positivo”, señaló el funcionario. “No puedo hacer juicio de valor. No podemos dejar de probar nada”, sostuvo González García.

La iniciativa del Hospital Posadas se da en el contexto del megaensayo clínico Solidarity. En él se pondrán a prueba cuatro tratamientos: remdenavir, un antiviral diseñado contra el Ebola; cloroquina e hidroxicloroquina, dos antipalúdicos que también se usan para la artritis reumatoidea; ritonavir/lopinavir, una asociación para el VIH; y ritonavir/lopinavir más interferón-beta, un regulador de la respuesta inflamatoria.