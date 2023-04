La caída de un rayo sobre un árbol creó un material nunca antes visto en la Tierra

El inesperado hallazgo ocurrió en Tampa, una ciudad ubicada en el estado de Florida, Estados Unidos. Según explica el geocientífico de la Universidad del Sur de Florida, Matthew Pasek, quien lideró la investigación, el impacto de este rayo sobre el árbol llevó a la formación de un nuevo material de fósforo en una roca y que este material nunca antes se ha encontrado en la Tierra en su forma exacta, aunque minerales similares se pueden encontrar en meteoritos y en el espacio.

La formación de este nuevo material de fósforo ocurrió debido a la reacción química única causada por el impacto de un rayo en un árbol. Cuando un rayo cae sobre un árbol, el suelo explota y la hierba circundante muere, formando una cicatriz y enviando una descarga eléctrica a través de la roca, el suelo y la arena cercanos, formando fulguritas o "rayos fosilizados". Los vecinos de la zona encontraron una fulgurita en la "cicatriz del rayo" y la vendieron, lo que llevó al descubrimiento del nuevo material de fósforo.

Fue el mismo geocientífico Pasek quien compró esta fulgurita para poder estudiarla y comenzó una colaboración con Luca Bindi, compañero y profesor de mineralogía y cristalografía en la Universidad de Florencia en Italia: “Es importante comprender cuánta energía tienen los rayos porque entonces sabemos cuánto daño puede causar”, señaló.

"We have never seen this material occur naturally on Earth." A #USF geoscientist discovered a new phosphorus material formed when lightning struck a tree in New Port Richey, Florida.https://t.co/LUL9TyPNLd