La empresa tecnológica Loft Orbital, con sede en San Francisco y Toulouse, puso en marcha un plan para transformar la arquitectura de la información espacial mediante el uso de inteligencia artificial integrada. El despliegue consiste en una constelación de diez satélites que no se limitan a capturar imágenes, sino que cuentan con la capacidad de procesarlas en órbita. Este cambio de paradigma busca resolver el problema histórico del ancho de banda y la saturación de las estaciones terrenas.

Hasta ahora, los satélites convencionales funcionaban como simples recolectores que enviaban volúmenes masivos de datos brutos a la Tierra. Este proceso generaba un cuello de botella logístico y temporal, ya que la descarga y el posterior análisis podían demorar horas o incluso días. La incorporación de hardware de computación de alto rendimiento en el espacio permite que el satélite actúe como una terminal inteligente, descartando información irrelevante de forma autónoma.

Así es la primera autopista solar de la Argentina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pierre-Damien Vaujour, cofundador de la compañía, explicó en diversos foros técnicos que el objetivo es que el cliente reciba directamente la respuesta y no solo los datos. "Nuestros satélites están equipados con procesadores que permiten ejecutar algoritmos complejos directamente sobre el sensor", señaló el ejecutivo en una reciente actualización sobre la infraestructura de la misión YAM (Yet Another Mission), la plataforma modular que sostiene este avance.

Procesamiento en el "edge" y reducción de latencia operativa

La tecnología aplicada se conoce como edge computing o computación de borde, pero llevada al entorno extremo del espacio exterior. Al ejecutar modelos de aprendizaje automático (machine learning) a cientos de kilómetros de altura, el sistema puede identificar patrones específicos, como el inicio de un incendio forestal o movimientos inusuales en zonas portuarias, sin necesidad de intervención humana desde la base de control.

Esta capacidad de discriminación de datos es fundamental para la eficiencia del sistema. Si el satélite detecta que el área observada está cubierta por nubes, el software decide no procesar ni enviar esas imágenes, ahorrando energía y capacidad de transmisión. Solo cuando los algoritmos identifican un evento que coincide con los parámetros de interés del usuario, se activa el protocolo de descarga de alta prioridad para enviar la alerta inmediata.

Si el satélite detecta que el área observada está cubierta por nubes, el software decide no procesar ni enviar esas imágenes

El hardware utilizado debe soportar condiciones de radiación y fluctuaciones térmicas severas que destruirían un procesador comercial estándar. Loft Orbital utiliza una combinación de componentes de grado industrial y blindaje lógico para asegurar que la IA no cometa errores derivados del entorno espacial. Este enfoque permite una actualización constante del software, permitiendo que un mismo satélite cambie su función operativa mediante una carga de código desde la Tierra.

Seguridad global y monitoreo ambiental preventivo

Las aplicaciones prácticas de estos "satélites que piensan" impactan directamente en la seguridad internacional y la gestión de catástrofes. En el caso de derrames de petróleo o desastres naturales, la velocidad de respuesta es el factor determinante. La IA espacial puede triangular coordenadas y emitir notificaciones en cuestión de minutos, un tiempo significativamente menor al de las constelaciones de observación tradicionales que dependen de centros de procesamiento terrestre.

La NASA implementó la técnica de impactador cinético para alterar la órbita del asteroide ‘Dimorphos’: en qué consiste

En el sector de la defensa, la capacidad de procesar señales y firmas térmicas en tiempo real otorga una ventaja estratégica en el monitoreo de fronteras y zonas de conflicto. Los satélites de Loft Orbital están diseñados para ser una plataforma abierta donde diferentes organizaciones pueden instalar sus propias aplicaciones de IA. Esto convierte a la infraestructura orbital en un centro de datos dinámico que sirve a múltiples propósitos simultáneos bajo un modelo de servicio.

La arquitectura de estos dispositivos se basa en el sistema operativo Cockpit, desarrollado internamente para gestionar los recursos de computación y los sensores de forma eficiente. Esta capa de software garantiza que los modelos de inteligencia artificial no interfieran con las funciones vitales de navegación del satélite. El sistema permite que desarrolladores externos carguen sus algoritmos de la misma manera que se instala una aplicación en un teléfono inteligente, democratizando el acceso al procesamiento orbital.

El cronograma de lanzamiento de los diez satélites de la constelación contempla una cobertura global que asegura tiempos de revisión constantes sobre puntos de interés. Cada unidad está integrada con sensores de alta resolución que alimentan a las unidades de procesamiento gráfico (GPU) preparadas para el espacio. Este ecosistema tecnológico posiciona al espacio no como un destino de datos, sino como el nuevo frente de procesamiento de la tecnología moderna y la informática distribuida.