Nobel que descubrió el VIH acusó a China de crear el virus: "Es trabajo de profesionales"

Las afirmaciones de que el nuevo coronavirus surgió del Laboratorio Nacional de Bioseguridad de China del Instituto de Virología de Wuhan (IVW) son infundadas y contradicen todas las evidencias disponibles, dijo el director del laboratorio, Yuan Zhiming, en una reciente entrevista con la agencia de noticias estadounidense Reuters.

Yuan dijo que las afirmaciones "maliciosas" acerca del laboratorio fueron "sacadas de la nada" y contradicen toda la evidencia disponible. "El IVW no tiene la intención ni la capacidad para diseñar y construir un nuevo coronavirus", y "no existe información dentro del genoma del SARS-CoV-2 que indique que sea artificial", afirmó.

Yuan dijo esto después de que Luc Montagnier, un virólogo francés galardonado con el Premio Nobel en 2008 por su descubrimiento de los virus de inmunodeficiencia humana (VIH), afirmara la semana pasada que "hubo manipulación en torno a este virus", y de que un documento científico del Instituto de Tecnología de la India afirmara que las proteínas en el coronavirus compartían una "misteriosa similitud" con las del VIH.

"Ha habido una manipulación del virus: al menos una parte, no la totalidad. Hay un modelo, que es el virus clásico, que proviene principalmente de los murciélagos, pero al que se han agregado secuencias de VIH", dijo. "En cualquier caso, no es natural. Es el trabajo de profesionales, de biólogos moleculares. Un trabajo muy meticuloso. ¿Con qué objetivo? No lo sé. Una hipótesis es que querían crear una vacuna contra el sida", dijo Montagnier.



La mayoría de los científicos actualmente señalan que el nuevo coronavirus, llamado SARS-CoV-2, se originó en fauna silvestre, identificando a los murciélagos y a los pangolines como las posibles especies huésped. El consenso científico es que el coronavirus evolucionó naturalmente: "Más de 70 por ciento de las enfermedades contagiosas emergentes se originaron en animales, especialmente animales silvestres", justificó Yuan.

Los científicos indican que los siete coronavirus humanos conocidos tienen sus orígenes en murciélagos, ratones o animales domésticos. Apoyado en esto, el director del laboratorio también rechazó las teorías de que el laboratorio accidentalmente liberó un coronavirus que había desarrollado a partir de murciélagos para propósitos de investigación, y dijo que los procedimientos de bioseguridad del laboratorio fueron estrictamente reforzados.

"Los laboratorios de bioseguridad de alto nivel tienen sofisticadas instalaciones de protección y estrictas medidas para garantizar la seguridad del personal del laboratorio y para proteger el ambiente de contaminación", aseguró. Indicó que su instituto está comprometido con la transparencia y que compartirá todos los datos disponibles acerca del coronavirus de manera oportuna.

Respecto al origen del virus, Yuan comentó que "aún no hay respuestas" para ello y citó un documento de científicos británicos y alemanes publicado este mes que sugiere que la variante del SARS-CoV-2 que circula en Estados Unidos es una versión más "primitiva" que el de China, y podría haber aparecido primero allí.

En respuesta, recientemente varios científicos franceses refutaron los comentarios de Montagnier. La hipótesis de que se creó un virus en un laboratorio en Wuhan suena a "una visión conspirativa que no se relaciona con la ciencia real", según Jean-Francois Delfraissy, inmunólogo y jefe del consejo científico que asesora al gobierno francés sobre la pandemia de la COVID-19, en una entrevista para la cadena francesa BFM TV.

"Todos en la comunidad científica están de acuerdo en que la COVID-19 es un coronavirus. De vez en cuando hay coronavirus diferentes de los demás, al igual que el SARS y el MERS con una patogenicidad que ha aparecido", agregó. Tanto el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) como el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) son causados por coronavirus, y el virus COVID-19 también se conoce como SARS-CoV-2. "El mundo de los virus es un mundo en evolución perpetua", señaló Delfraissy.

Según Olivier Schwartz, jefe del departamento de virus e inmunidad del Instituto Pasteur de Francia, los estudios demostraron claramente que el nuevo coronavirus no fue creado por el hombre en un laboratorio. "El profesor Montagnier difunde teorías caprichosas", aseguró Schwartz al semanario francés L'Obs.

El experto ahondó en que el "Sars-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19, no fue creado en un laboratorio. Esto lo vemos al estudiar el patrimonio genético del virus, que fue secuenciado por equipos chinos y luego verificado en muchos otros laboratorios, incluido el Instituto Pasteur". "Este virus es claramente parte del árbol genealógico del coronavirus. Está cerca de Sars-CoV-1, con el que tiene un 80 por ciento de homología", explicó.

Remarcó que "sobre todo, el mismo virus se encuentra en diferentes animales, en particular el pangolín y el murciélago. Y allí, el porcentaje de similitudes es mayor al 95 por ciento. Entonces, al elaborar el árbol genealógico de este virus, sabemos que se deriva de un virus que circula en la naturaleza".

