Rachel Ikemeh, galardonada con los Rolex Awards 2026 por su histórica labor de conservación en Nigeria

La conservacionista nigeriana Rachel Ikemeh fue nombrada una de las cinco galardonadas de los Rolex Awards 2026. A través de un programa de conservación impulsado por la comunidad, y como parte fundamental de la Rolex Perpetual Planet Initiative, Ikemeh logró proteger de la destrucción un ecosistema con una biodiversidad única en el sur de Nigeria. Ahora, con el apoyo integral de Rolex, planea recrear esta extraordinaria historia de éxito en las comunidades vecinas.

Este reconocimiento llega en un momento clave, ya que este año se celebra el 50.º aniversario de los Rolex Awards for Enterprise, lanzados originalmente en 1976 para conmemorar medio siglo del primer reloj de pulsera hermético de la marca, el Oyster. Estos galardones se otorgan a personas excepcionales cuyos proyectos mejoran el conocimiento del planeta, protegen el medio ambiente y ayudan a preservar hábitats y especies.

Una vista aérea de Foropa, una región en el delta del Níger donde trabaja la conservacionista y Laureada de los Premios Rolex 2026, Rachel Ikemeh. Crédito: Rolex/Taiwo Aina

La conservacionista y Laureada de los Premios Rolex 2026, Rachel Ikemeh, registrando datos durante una evaluación biológica en Foropa junto a su equipo. El trabajo de Ikemeh ha ayudado a reponer los recursos pesqueros en el hábitat del manglar, y la biodiversidad está floreciendo. Crédito: Rolex/Taiwo Aina

El desafío de proteger el delta del Níger

A lo largo de la costa sur de Nigeria se encuentra el delta del Níger, una región que forma parte de los bosques guineanos de África occidental —un punto caliente de biodiversidad mundial— y que alberga el tercer bosque de manglares más grande del mundo. El delta sustenta a miles de especies y proporciona servicios vitales como el control de inundaciones y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, al ser el epicentro de la industria petrolera del país, sufrió miles de derrames con efectos devastadores. Además, la contaminación de las vías fluviales empujó a las comunidades pesqueras locales a recurrir a la tala indiscriminada.

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A pesar de este panorama, la región comenzó a recuperarse gracias al esfuerzo de Ikemeh, fundadora del South-West/Niger Delta Forest Project (SWNDFP). Tras años de negociación en un tenso clima sociopolítico, logró establecer en 2021 un área de conservación de más de 1000 hectáreas protegida por la comunidad local de Apoi.

La aldea de Foropa en el delta del Níger, uno de los lugares que la Laureada de los Premios Rolex 2026, Rachel Ikemeh, trabaja para proteger. Bajo su experta dirección, esta zona única y de gran biodiversidad podrá albergar una vida abundante y ayudar a prosperar a las comunidades locales. Crédito: Rolex/Taiwo Aina

La conservacionista Rachel Ikemeh conversando con Ayibatonye, su responsable de desarrollo de proyectos para Foropa, mientras se preparan para realizar la presentación ante los miembros de la comunidad. Ikemeh y su equipo planean crear cuatro nuevas áreas de conservación. Crédito: Rolex/Taiwo Aina

Sobre este vínculo fundamental con la población, la conservacionista reflexiona: “Logré ganarme su confianza de tal manera que pudieran trabajar conmigo para hacer lo que estamos haciendo ahora. Creo que ese es mi mayor logro”.

Actualmente, su organización protege al menos a 13 especies amenazadas, incluido el colobo rojo del delta del Níger, al cual Ikemeh salvó del borde de la extinción. El programa también resguarda al loro gris, el cocodrilo enano de África occidental, el pangolín de vientre blanco, la tortuga angular de Home, la astrilda de Anambra, el cercocebo de cuello blanco, el cercopiteco de garganta blanca nigeriano y el sitatunga, al mismo tiempo que logró reponer los recursos pesqueros y revitalizar la flora local.

El éxito fue rotundo: el proyecto se replicó en cuatro áreas que abarcan más de 10.000 hectáreas, mejorando la calidad de vida de 2500 habitantes locales y educando ambientalmente a más de 18.000 personas.

La conservacionista Rachel Ikemeh registrando datos en Foropa, una de las áreas del delta del Níger que trabaja para proteger. Como parte de la Iniciativa Perpetual Planet de Rolex, los Premios Rolex se otorgan a personas excepcionales cuyos proyectos mejoran el conocimiento del planeta, protegen el medio ambiente y ayudan a preservar hábitats y especies. Crédito: Rolex/Taiwo Aina

Los jefes de Foropa se reúnen con la conservacionista Rachel Ikemeh y su equipo mientras se preparan para lanzar una nueva Asociación de Conservación Comunitaria en el delta del Níger. Esta estructura impulsará los esfuerzos futuros y movilizará a la comunidad durante los próximos años. Crédito: Rolex/Taiwo Aina

Nuevos horizontes y el legado para los próximos años

Lejos de detenerse, Ikemeh utilizará el apoyo de Rolex para crear cuatro nuevas áreas de conservación comunitaria, un centro de capacitación y un programa educativo móvil. Uno de estos nuevos espacios representa un desafío inédito para ella: la costa del delta. “Estamos estableciendo un área marina protegida de gestión local. Está en un lugar llamado Foropa, bastante alejado de Apoi, y será la primera área marina protegida de la historia de la región”, explicó Ikemeh.

El impacto de Ikemeh trasciende la biología; se convirtió en un símbolo de cambio social y liderazgo. “Cuando empecé hace 21 años, las mujeres no hacían lo que yo hacía. De hecho, los nigerianos no hacían lo que yo hacía. Pero algo ha cambiado”, relató con orgullo. “Uno de los miembros de mi equipo le preguntó a un niño de la comunidad qué quería ser de grande. Me señaló a mí. Eso todavía me conmueve hasta las lágrimas”.

La conservacionista nigeriana Rachel Ikemeh fue nombrada una de las cinco Laureadas de los Premios Rolex 2026. A través de un programa de conservación impulsado por la comunidad, Ikemeh ha protegido de la destrucción un ecosistema con una biodiversidad única. Crédito: Rolex/Thomas Laisné

Un compromiso histórico con el futuro de la tierra

Durante casi un siglo, Rolex apoyó a pioneros en sus hazañas históricas, evolucionando desde la exploración pura hacia la protección activa del ecosistema. A través de la Rolex Perpetual Planet Initiative, lanzada en 2019, la marca respalda a quienes construyen un futuro mejor para la vida en la Tierra.

Hoy, la iniciativa cuenta con más de 30 aliados y 165 galardonados de los Rolex Awards divididos en tres áreas. En océanos, la marca apoya proyectos como Mission Blue y Coral Gardeners, junto a testimonios como Cristina Mittermeier, Sylvia Earle y Paul Nicklen. En paisajes, destacan sus alianzas con National Geographic Society, Rewilding Argentina, Rewilding Chile y las expediciones de Steve Boyes.

Para conmemorar los 50 años de los Premios Rolex a la Iniciativa, en 2026 Rachel Ikemeh se convirtió en una de las cinco nuevas Laureadas de los Premios Rolex, todas ellas mujeres. Rolex la apoyará en la creación de cuatro nuevas áreas de conservación comunitaria y en el establecimiento de un centro de formación y un programa educativo móvil. Crédito: Rolex/Thomas Laisné

Finalmente, en Ciencia, Salud y Tecnología, respalda a múltiples pioneros y fundaciones globales que impulsan a las nuevas generaciones de exploradores a proteger nuestro planeta como Andrew Bastawrous, Felix Brooks-church y Miranda Wang. Asimismo, apoya a organizaciones e iniciativas que impulsan a las nuevas generaciones de exploradores, científicos y conservacionistas, tales como la Royal Geographical Society, The Explorers Club y la CERN & Society Foundation.