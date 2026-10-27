¿Tomamos un café? Nuevas evidencias sobre los beneficios que aporta a la salud

Sabemos que estamos en un país donde el mate ocupa un lugar privilegiado. Pero como el café también tiene sus seguidores, vale destacar un nuevo estudio que aporta evidencias a los efectos saludables que aporta tomarlo en forma cotidiana.

Este año se publicó en la revista médica European Journal of Nutrition un trabajo hecho por investigadores de la Universidad de Oulu, en Finlandia, donde analizaron información de salud de 2.264 adultos de una edad media de 46 años. Y buscaron estudiar asociaciones entre el consumo habitual de café, la composición corporal, el metabolismo y las hormonas sexuales.

Los resultados mostraron que quienes bebían mayores cantidades de café tenían, en promedio, menos grasa corporal total y visceral, además de una mayor masa muscular esquelética. Curiosamente, el índice de masa corporal no presentaba diferencias importantes entre los grupos.

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El estudio también identificó particularidades hormonales. Entre los hombres, cada taza adicional diaria se asoció con un incremento de 0,29 nanomoles por litro de testosterona total. Sin embargo, la testosterona libre mostró una relación inversa. En las mujeres, las asociaciones hormonales fueron diferentes y más limitadas.

En Argentina, según datos del mercado, cada habitante consume -en promedio- un kilo de café por año

Todo esto, vale recordar, hay que pensarlo en la Argentina, país en el que, según datos del mercado, cada habitante consume -en promedio- un kilo de café por año. Esto equivale a unas 208 tazas. Y mientras su presencia crece en los hogares y cafeterías, la ciencia acumula investigaciones sobre sus posibles beneficios para la salud.

Los científicos también encontraron que el consumo elevado se relacionaba con menores concentraciones sanguíneas de determinados aminoácidos vinculados con el metabolismo. Entre los varones, aparecieron, además, indicadores más favorables de regulación de la glucosa y la insulina.

Pero los investigadores introdujeron una advertencia: se trata de un estudio observacional y transversal. Por eso, los resultados no permiten afirmar que beber café aumente la musculatura, reduzca la grasa o modifique directamente las hormonas.

Otros beneficios posibles

La investigación finlandesa se suma a trabajos de mayor alcance. Una revisión publicada en BMJ, que reunió numerosos metaanálisis, encontró que consumir entre tres y cuatro tazas diarias se asociaba con un riesgo relativo 17% menor de mortalidad general y 19% menor de mortalidad cardiovascular, en comparación con no beber café.

Otro estudio, realizado por investigadores vinculados con Harvard y publicado en 2025 en The American Journal of Clinical Nutrition, examinó tres grandes cohortes estadounidenses. Sus resultados relacionaron cada taza adicional de café sin agregados con un riesgo 10% menor de desarrollar diabetes tipo 2. Esa asociación se debilitaba cuando se incorporaba azúcar.

También importa cuánto se consume. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera que una ingesta de hasta 400 miligramos diarios de cafeína no plantea problemas de seguridad para la mayoría de los adultos sanos. Durante el embarazo, el límite recomendado es de 200 miligramos.

La evidencia tampoco significa que más café sea siempre mejor. La cafeína puede alterar el sueño y producir efectos no deseados en personas sensibles. Y los resultados epidemiológicos favorables no constituyen una indicación médica para empezar a consumirlo.

En definitiva, una bebida tradicionalmente asociada con mantenerse despierto también podría integrar una alimentación saludable. Aunque la ciencia todavía necesita establecer qué beneficios son realmente causados por el café y cuáles responden a otros hábitos de sus consumidores.

cp